Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин провел отличный матч за Реал в Ла Лиге — результат, оценки arrow

Лунин провел отличный матч за Реал в Ла Лиге — результат, оценки

13 апреля 2024 22:57
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунин провел отличный матч за Реал в Ла Лиге — результат, оценки
Игроки "Реала" перед матчем с "Мальоркой". Фото: "Реал" Мадрид
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 31-го тура чемпионата Испании лидер турнирной таблицы мадридский "Реал" сыграл с "Мальоркой". С первых минут матча вышел на поле украинский голкипер Андрей Лунин.

Матч завершился минимальной победой "Реала", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Лунин провел отличный матч

Единственный мяч в матче забил Чуамени на 48-й минуте. Француз с левого фланга мощно пробил в дальнюю девятку.

Лунину по воротам таких ударов не наносили. Андрей сделал два сейва, выиграл две из двух верховых дуэлей, отдал 24 точные передачи (80% точности).

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку — 7,5. В "Реала" это вторая по величине оценка. Столько же получил Модрич, а больше лишь у Чуамени — 8,4.

Портал Sofascore поставил украинцу третью лучшую оценку в команде — 7,6. У Чуамени — 8,3, а у Модрича — 7,8.

Для Лунина матч с "Мальоркой" стал 12-м сухим в текущем сезоне.

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец.

Помощник Реброва назвал самого перспективного молодого тренера Украины.

Андрей Лунин уйдет из "Реала" и заменит легендарного вратаря в одном из лучших клубов в мире.

Продажа билетов на бой Усик — Фьюри стартовала — какая цена.

Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл.

футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Испанская Ла Лига
украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины