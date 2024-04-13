Лунин провел отличный матч за Реал в Ла Лиге — результат, оценки

Игроки "Реала" перед матчем с "Мальоркой". Фото: "Реал" Мадрид

В рамках 31-го тура чемпионата Испании лидер турнирной таблицы мадридский "Реал" сыграл с "Мальоркой". С первых минут матча вышел на поле украинский голкипер Андрей Лунин.

Матч завершился минимальной победой "Реала", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Tchouaméni is actually insane. What a goal. pic.twitter.com/x873dEQlzv — Xav Salazar (@XavsFutbol) April 13, 2024

Лунин провел отличный матч

Единственный мяч в матче забил Чуамени на 48-й минуте. Француз с левого фланга мощно пробил в дальнюю девятку.

Лунину по воротам таких ударов не наносили. Андрей сделал два сейва, выиграл две из двух верховых дуэлей, отдал 24 точные передачи (80% точности).

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку — 7,5. В "Реала" это вторая по величине оценка. Столько же получил Модрич, а больше лишь у Чуамени — 8,4.

Портал Sofascore поставил украинцу третью лучшую оценку в команде — 7,6. У Чуамени — 8,3, а у Модрича — 7,8.

Для Лунина матч с "Мальоркой" стал 12-м сухим в текущем сезоне.

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец.

Помощник Реброва назвал самого перспективного молодого тренера Украины.

Андрей Лунин уйдет из "Реала" и заменит легендарного вратаря в одном из лучших клубов в мире.

Продажа билетов на бой Усик — Фьюри стартовала — какая цена.

Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл.