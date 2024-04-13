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Лунін провів відмінний матч за Реал у Ла-Лізі — результат, оцінки

13 квітня 2024 22:57
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Агабекян Карен
редактор
Лунін провів відмінний матч за Реал у Ла-Лізі — результат, оцінки
Гравці "Реала" перед матчем із "Мальоркою". Фото: "Реал" Мадрид
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії лідер турнірної таблиці мадридський "Реал" зіграв із "Мальоркою". З перших хвилин матчу вийшов на поле український голкіпер Андрій Лунін.

Матч завершився мінімальною перемогою "Реала", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Єдиний м'яч у матчі забив Чуамені на 48-й хвилині. Француз із лівого флангу потужно пробив у дальню дев'ятку.

Луніну по воротах таких ударів не завдавали. Андрій зробив два сейви, виграв дві з двох верхових дуелей, віддав 24 точні передачі (80% точності).

Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив українцеві оцінку — 7,5. У "Реала" це друга за величиною оцінка. Стільки ж отримав Модріч, а більше лише у Чуамені — 8,4.

Портал Sofascore поставив українцю третю найкращу оцінку у команді — 7,6. У Чуамені — 8,3, а у Модріча — 7,8.

Для Луніна матч із "Мальоркою" став 12-м сухим у поточному сезоні.

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Іспанська Ла Ліга
українські легіонери (футбол)

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