Лунін провів відмінний матч за Реал у Ла-Лізі — результат, оцінки
У рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії лідер турнірної таблиці мадридський "Реал" зіграв із "Мальоркою". З перших хвилин матчу вийшов на поле український голкіпер Андрій Лунін.
Матч завершився мінімальною перемогою "Реала", повідомляє портал Новини.LIVE.
Tchouaméni є насправді insane. What a goal. pic.twitter.com/x873dEQlzv- Xav Salazar (@XavsFutbol) April 13, 2024
Лунін провів чудовий матч
Єдиний м'яч у матчі забив Чуамені на 48-й хвилині. Француз із лівого флангу потужно пробив у дальню дев'ятку.
Луніну по воротах таких ударів не завдавали. Андрій зробив два сейви, виграв дві з двох верхових дуелей, віддав 24 точні передачі (80% точності).
Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив українцеві оцінку — 7,5. У "Реала" це друга за величиною оцінка. Стільки ж отримав Модріч, а більше лише у Чуамені — 8,4.
Портал Sofascore поставив українцю третю найкращу оцінку у команді — 7,6. У Чуамені — 8,3, а у Модріча — 7,8.
Для Луніна матч із "Мальоркою" став 12-м сухим у поточному сезоні.
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