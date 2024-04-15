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Бавария получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч

15 апреля 2024 10:01
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Агабекян Карен
редактор
Бавария получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч
Футболисты "Баварии" Мюнхен. Фото: "Бавария"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мюнхенская "Бавария" не изменит своего решения и расстанется с главным тренером Томасом Тухелем по окончании сезона. Сейчас клуб занимается поиском нового наставника.

Испанскому порталу Marca стало известно об интересе клуба к одному из бывших главных тренеров мадридского "Реала".

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По информации источника, "Бавария" хочет подписать контракт с легендарным в прошлом футболистом, и не менее успешным тренером, Зинедином Зиданом.

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан снова может стать главным тренером. Фото: instagram.com/zidane

Специалист после ухода из "Реала" в 2021 году находится без работы и тратит время на развлечения.

Источники сообщили, что руководство "Баварии" обратилось к окружению Зидана, чтобы узнать о том, готов ли он вернуться к работе. Мюнхенцы готовы предложить ему хороший контракт.

Отметим, что Зидан за свою тренерскую карьеру тренировал только "Реал", который трижды приводил к победе в Лиге чемпионов. Еще один раз он выигрывал ЛЧ как игрок мадридцев. Также клуб дважды выигрывал Ла Лигу с Зизу у руля.

Интересно, что ранее Зидана безуспешно пытались вернуть к работе "Ювентус", "ПСЖ", сборные Франции и Алжира.

В "Баварии" также рассматривают на должность главного тренера Юлиана Нагельсманна, которого прежнее руководство клуба уволило посередине сезона не из-за результатов, поскольку они были приемлемы, а из-за низкого качества игры.

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футбол
Бавария
Зинедин Зидан
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