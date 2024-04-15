Баварія отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч

Футболісти "Баварії" Мюнхен. Фото: "Баварія"

Мюнхенська "Баварія" не змінить свого рішення й розпрощається з головним тренером Томасом Тухелем після закінчення сезону. Наразі клуб займається пошуком нового наставника.

Іспанському порталу Marca стало відомо про інтерес клубу до одного з колишніх головних тренерів мадридського "Реала".

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За інформацією джерела, "Баварія" хоче підписати контракт із легендарним у минулому футболістом, і не менш успішним тренером, Зінедіном Зіданом.

Зінедін Зідан знову може стати головним тренером. Фото: instagram.com/zidane

Фахівець після виходу з "Реала" у 2021 році перебуває без роботи та витрачає час на розваги.

Джерела повідомили, що керівництво "Баварії" звернулося до оточення Зідана, щоб дізнатися про те, чи він готовий повернутися до роботи. Мюнхенці готові запропонувати йому хороший контракт.

Зазначимо, що Зідан за свою тренерську кар'єру тренував лише "Реал", який тричі призводив до перемоги у Лізі чемпіонів. Ще раз він вигравав ЛЧ як гравець мадридців. Також клуб двічі вигравав Ла-Лігу із Зізу біля керма.

Цікаво, що раніше Зідана безуспішно намагалися повернути до роботи "Ювентус", "ПСЖ", збірні Франції та Алжиру.

У "Баварії" також розглядають на посаду головного тренера Юліана Нагельсманна, якого колишнє керівництво клубу звільнило посередині сезону не через результати, оскільки вони були прийнятними, а через низьку якість гри.

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