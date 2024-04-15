Лунін мало не став причиною інфаркту в Анчелотті — українець знову помилився

Український воротар "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У матчі чемпіонату Іспанії "Реал" обіграв "Мальорку" з рахунком 1:0. Наприкінці гри суперник мав можливість зрівняти рахунок через помилку українського воротаря Андрія Луніна, але не влучив у ворота.

За інформацією порталу Planeta Real Madrid, головний тренер "Реала" Карло Анчелотті особисто звернувся до Луніна після гри через цей епізод.

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Що Анчелотті сказав Луніну

За інформацією джерела, Анчелотті сказав Луніну, що в нього мало не трапився інфаркт в епізоді з помилкою українця.

"Я мало не отримав інфаркт в останній момент", — сказав Анчелотті Луніну.

На пресконференції Анчелотті лише натякнув на цей момент, але не наголосив на ньому.

"Часто трапляється так, що, якщо ти не забиваєш, тебе карають. На щастя, наш захист був дуже надійним. Ми рідко пропускали моменти. Нам слід уникати таких зайвих втрат, бо для нас, як і для решти всіх команд, важко повертати м'яч", — сказав Анчелотті.

У чемпіонаті Іспанії "Реал" посідає першу позицію та випереджає "Барселону" на вісім очок, а "Жирону" на 13 балів.

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