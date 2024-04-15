Бывший тренер Баварии поздравил Байер с чемпионским титулом — что он сказал

Тренер Хаби Алонсо на праздничной пресс-конференции. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Леверкузенский "Байер" досрочно стал чемпионом Германии в сезоне 2023/2024. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, почему "фармацевты" заслужили этот успех.

Бывший наставник "Баварии" Нагельсманн оценил работу тренера "Байера" Хаби Алонсо, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

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Футболисты "Байера" празднуют чемпионство. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Поздравления для чемпионов Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн считает, что "Байер" абсолютно заслуженно завоевал "Серебряную салатницу" (так называют приз, который получает чемпион Германии — Ред.). "Фармацевтам" удалось прервать 11-летнюю гегемонию "Баварии" в Бундеслиге.

Юлиан Нагельсманн во время матча. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Нагельсманн, который в 2023 году был досрочно уволен с поста наставника "Баварии", восхищен работой Хаби Алонсо в "Байере". Наставник сборной Германии назвал тренерский почерк молодого специалиста уникальным.

"Он сделал "Байер" дисциплинированной командой, которая в каждом матче играет, как единое целое. Футболисты под руководством Хаби Алонсо стали более выносливыми, физически сильными и креативными. Очень тяжело сочетать мастерство и ментальность. Здорово, что футболисты сборной Германии приняли участие в этом успехе. Уверен, это их вдохновит во время Евро-2024", — рассказал Нагельсманн.

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба.

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