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Бывший тренер Баварии поздравил Байер с чемпионским титулом — что он сказал

15 апреля 2024 12:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший тренер Баварии поздравил Байер с чемпионским титулом — что он сказал
Тренер Хаби Алонсо на праздничной пресс-конференции. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Леверкузенский "Байер" досрочно стал чемпионом Германии в сезоне 2023/2024. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, почему "фармацевты" заслужили этот успех. 

Бывший наставник "Баварии" Нагельсманн оценил работу тренера "Байера" Хаби Алонсо, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза

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В 29-м туре чемпионата Германии по футболу "Байер" разгромил "Вердер" (5:0) и досрочно стал чемпионом Бундеслиги. Это первый титул леверкузенцев за 119-летнюю историю клуба. 

Байер Леверкузен
Футболисты "Байера" празднуют чемпионство. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Поздравления для чемпионов Германии 

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн считает, что "Байер" абсолютно заслуженно завоевал "Серебряную салатницу" (так называют приз, который получает чемпион Германии — Ред.). "Фармацевтам" удалось прервать 11-летнюю гегемонию "Баварии" в Бундеслиге. 

Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн во время матча. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Нагельсманн, который в 2023 году был досрочно уволен с поста наставника "Баварии", восхищен работой Хаби Алонсо в "Байере". Наставник сборной Германии назвал тренерский почерк молодого специалиста уникальным. 

"Он сделал "Байер" дисциплинированной командой, которая в каждом матче играет, как единое целое. Футболисты под руководством Хаби Алонсо стали более выносливыми, физически сильными и креативными. Очень тяжело сочетать мастерство и ментальность. Здорово, что футболисты сборной Германии приняли участие в этом успехе. Уверен, это их вдохновит во время Евро-2024", — рассказал Нагельсманн. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

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спорт
футбол
Бундеслига
Юлиан Нагельсманн
Хаби Алонсо
Байер

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