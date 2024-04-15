Колишній тренер Баварії привітав Баєр із чемпіонським титулом — що він сказав

Тренер Хабі Алонсо на святковій пресконференції. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Леверкузенський "Баєр" достроково став чемпіоном Німеччини у сезоні 2023/2024. Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман розповів, чому "фармацевти" заслужили на цей успіх.

Колишній наставник "Баварії" Нагельсманн оцінив роботу тренера "Баєра" Хабі Алонсо, повідомляє офіційний сайт Німецької футбольної спілки.

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Футболісти "Баєра" святкують чемпіонство. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Вітання для чемпіонів Німеччини

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман вважає, що "Баєр" абсолютно заслужено завоював "Срібну салатницю" (так називають приз, який отримує чемпіон Німеччини — Ред.). "Фармацевтам" вдалося перервати 11-річну гегемонію "Баварії" у Бундеслізі.

Юліан Нагельсман під час матчу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Нагельсманн, який у 2023 році був достроково звільнений з посади наставника "Баварії", захоплений роботою Хабі Алонсо в "Баєрі". Наставник збірної Німеччини назвав тренерський почерк молодого фахівця унікальним.

"Він зробив "Баєр" дисциплінованою командою, яка в кожному матчі грає, як єдине ціле. Футболісти під керівництвом Хабі Алонсо стали витривалішими, фізично сильнішими та креативнішими. Дуже важко поєднувати майстерність та ментальність. Здорово, що футболісти збірної Німеччини взяли участь у цьому Упевнений, це їх надихне під час Євро-2024", — розповів Нагельсманн.

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