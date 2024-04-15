Барселона обрала тренера, який замінить Хаві — що про нього відомо
Головний тренер каталонської "Барселони" Хаві Ернандес може піти з клубу наприкінці сезону. Керівництво чемпіоном Іспанії вже шукає нового наставника.
У "Барселоні" вже вибрали спеціаліста, який замінить Хаві, повідомляє Mundo Deportivo.
Декілька місяців тому Хаві Ернандес оголосив про те, що наприкінці сезону достроково піде з "Барселони". Тренер зробив цю заяву на тлі ігрової кризи команди. Проте з того часу каталонці більше не програвали й навіть зробили важливий крок на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів.
Хто може замінити Хаві у "Барселоні"
Президент клубу Жоан Лапорта та спортивний директор "Барселони" Деку обрали фахівця, який буде готовий очолити команду найближчим літом. Тяжка фінансова пропозиція "синьо-гранатових" призвела до того, що клуб не в змозі дозволити себе тренеру, якому доведеться платити велику зарплату.
Колишній захисник "Барселони" Рафаель Маркес може стати головним тренером команди. Останнім часом мексиканський фахівець працює з "Барсою "Атлетик", яка виступає в третьому дивізіоні іспанського футболу. Вона йде на другому місці в турнірній таблиці та відстає від "Депортіво" на шість очок.
Рафа Маркес стане новим наставником "Барселони" у тому випадку, якщо Хаві не передумає йти з клубу. Проте успішні виступи "синьо-гранатових" можуть вплинути на рішення тренера.
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