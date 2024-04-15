Барселона выбрала тренера, который заменит Хави — что о нем известно

Хави во время матча с "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес может уйти из клуба в конце сезона. Руководство чемпионом Испании уже ищет нового наставника.

В "Барселоне" уже выбрали специалиста, который заменит Хави, сообщает Mundo Deportivo.

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Несколько месяцев назад Хави Эрнандес объявил о том, что в конце сезона досрочно уйдет из "Барселоны". Тренер сделал это заявление на фоне игрового кризиса команды. Однако с тех пор каталонцы больше не проигрывали и даже сделали важный шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов.

Рафа Маркес и Хави встретились на тренировке. Фото: instagram.com/rafamarquez.a/

Кто может заменить Хави в "Барселоне"

Президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор "Барселоны" Деку выбрали специалиста, который будет готов возглавить команду ближайшим летом. Тяжелое финансовое предложение "сине-гранатовых" привело к тому, что клуб не в состоянии позволить себя тренера, которому придется платить большую зарплату.

Рафаэль Маркес во время тренировки. Фото: instagram.com/rafamarquez.a/

Бывший защитник "Барселоны" Рафаэль Маркес может стать новым главным тренером команды. В последнее время мексиканский специалист работает с "Барсой "Атлетик", которая выступает в третьем дивизионе испанского футбола. Она идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от "Депортиво" на шесть очков.

Рафа Маркес станет новым наставником "Барселоны" в том случае, если Хави не передумает уходить из клуба. Однако успешные выступления "сине-гранатовых" могут повлиять на решение тренера.

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