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Барселона выбрала тренера, который заменит Хави — что о нем известно

15 апреля 2024 11:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона выбрала тренера, который заменит Хави — что о нем известно
Хави во время матча с "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес может уйти из клуба в конце сезона. Руководство чемпионом Испании уже ищет нового наставника

В "Барселоне" уже выбрали специалиста, который заменит Хави, сообщает Mundo Deportivo

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Несколько месяцев назад Хави Эрнандес объявил о том, что в конце сезона досрочно уйдет из "Барселоны". Тренер сделал это заявление на фоне игрового кризиса команды. Однако с тех пор каталонцы больше не проигрывали и даже сделали важный шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов. 

Рафа Маркес и Хави
Рафа Маркес и Хави встретились на тренировке. Фото: instagram.com/rafamarquez.a/

Кто может заменить Хави в "Барселоне"

Президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор "Барселоны" Деку выбрали специалиста, который будет готов возглавить команду ближайшим летом. Тяжелое финансовое предложение "сине-гранатовых" привело к тому, что клуб не в состоянии позволить себя тренера, которому придется платить большую зарплату. 

Рафаэль Маркес
Рафаэль Маркес во время тренировки. Фото: instagram.com/rafamarquez.a/

Бывший защитник "Барселоны" Рафаэль Маркес может стать новым главным тренером команды. В последнее время мексиканский специалист работает с "Барсой "Атлетик", которая выступает в третьем дивизионе испанского футбола. Она идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от "Депортиво" на шесть очков. 

Рафа Маркес станет новым наставником "Барселоны" в том случае, если Хави не передумает уходить из клуба. Однако успешные выступления "сине-гранатовых" могут повлиять на решение тренера. 

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спорт
футбол
Барселона
Хави Эрнандес
тренер

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