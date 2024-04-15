Луческу отримав вигідну пропозицію — Мірча готовий очолити новий клуб

Мірча Луческу під час роботи у "Динамо" Київ. Фото: УНІАН

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу найближчим часом відновить кар'єру. Румунський фахівець уже вибрав новий клуб.

Луческу повернеться до чемпіонату, який йому добре знайомий, повідомляє iAM SPORT.

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Мірча Луческу стане п'ятим тренером турецького "Бешикташу" за сезон. Напередодні керівництво клубу звільнило португальського фахівця Фернанду Сантуша, який протримався на цій посаді трохи більш як три місяці.

Луческу та Циганков у "Динамо". Фото: УНІАН

Новий виклик для Луческу

У сезоні 2023/2024 "Бешикташ" йде на четвертому місці у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини за підсумками 32 турів. Стамбульська команда відстає від лідера, яким є "Фенербахче", на 37 очок.

Керівництво "Бешикташа" домовилося з Мірчею Луческу про те, що 78-річний тренер працюватиме з командою до кінця цього сезону. У разі, якщо сторони залишаться задоволеними співробітництвом, контракт може бути продовжено.

Мірча Луческу не працював з часів відставки з київського "Динамо" у листопаді 2023 року. Румунський тренер вже працював із "Бешикташем" з 2002 по 2024 роки. Він виграв із клубом чемпіонат Туреччини за підсумками сезону 2002/2003.

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