Не только Трубин — Бенфика купит еще одного украинского игрока
Португальская "Бенфика" собирается осуществить трансфер еще одного украинского игрока. Голкипер Анатолий Трубин окажется не единственным представителем "сине-желтых" в составе "орлов".
Португальский гранд составит конкуренцию украинским клубам в борьбе за перспективного футболиста, сообщает A Bola.
Защитник молодежной сборной Украины Богдан Слюбик стал приоритетной трансферной целью для киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Однако в услугах воспитанника львовского футбола оказалась заинтересована еще и "Бенфика", которая собирается активно работать с украинским рынком после успешного перехода Анатолий Трубина.
Где продолжит карьеру Слюбик
Тренерский штаб португальского клуба видит в 20-летнем украинце перспективного футболиста, который может стать европейский звездой. В перспективе Богдан Слюбик должен заменить в "Бенфике" капитана команды Николаса Отаменди.
Слюбик начинал карьеру в составе клуба "Карпаты", но в 2020 году перешел в академию "Руха", которая считается лучшей в Украине. В последний год за карьерой Богдана следят украинские гранды, которые тоже собираются сделать "Руху" предложение по игроку.
В сезоне 2023/2024 Слюбик сыграл 24 поединка в чемпионате Украины и забил два мяча. Его контракт с "Рухом" действует до лета 2027 года.
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