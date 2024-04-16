Не только Трубин — Бенфика купит еще одного украинского игрока

Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: instagram.com/_bohdan_sliubyk_/

Португальская "Бенфика" собирается осуществить трансфер еще одного украинского игрока. Голкипер Анатолий Трубин окажется не единственным представителем "сине-желтых" в составе "орлов".

Португальский гранд составит конкуренцию украинским клубам в борьбе за перспективного футболиста, сообщает A Bola.

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Богдан Слюбик дает автографы болельщикам. Фото: instagram.com/_bohdan_sliubyk_/

Где продолжит карьеру Слюбик

Тренерский штаб португальского клуба видит в 20-летнем украинце перспективного футболиста, который может стать европейский звездой. В перспективе Богдан Слюбик должен заменить в "Бенфике" капитана команды Николаса Отаменди.

Слюбик начинал карьеру в составе клуба "Карпаты", но в 2020 году перешел в академию "Руха", которая считается лучшей в Украине. В последний год за карьерой Богдана следят украинские гранды, которые тоже собираются сделать "Руху" предложение по игроку.

Богдан Слюбик на тренировке. Фото: instagram.com/_bohdan_sliubyk_/

В сезоне 2023/2024 Слюбик сыграл 24 поединка в чемпионате Украины и забил два мяча. Его контракт с "Рухом" действует до лета 2027 года.

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