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Не только Трубин — Бенфика купит еще одного украинского игрока

16 апреля 2024 10:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Не только Трубин — Бенфика купит еще одного украинского игрока
Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: instagram.com/_bohdan_sliubyk_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Португальская "Бенфика" собирается осуществить трансфер еще одного украинского игрока. Голкипер Анатолий Трубин окажется не единственным представителем "сине-желтых" в составе "орлов".

Португальский гранд составит конкуренцию украинским клубам в борьбе за перспективного футболиста, сообщает A Bola

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Защитник молодежной сборной Украины Богдан Слюбик стал приоритетной трансферной целью для киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Однако в услугах воспитанника львовского футбола оказалась заинтересована еще и "Бенфика", которая собирается активно работать с украинским рынком после успешного перехода Анатолий Трубина. 

Богдан Слюбик
Богдан Слюбик дает автографы болельщикам. Фото: instagram.com/_bohdan_sliubyk_/

Где продолжит карьеру Слюбик 

Тренерский штаб португальского клуба видит в 20-летнем украинце перспективного футболиста, который может стать европейский звездой. В перспективе Богдан Слюбик должен заменить в "Бенфике" капитана команды Николаса Отаменди. 

Слюбик начинал карьеру в составе клуба "Карпаты", но в 2020 году перешел в академию "Руха", которая считается лучшей в Украине. В последний год за карьерой Богдана следят украинские гранды, которые тоже собираются сделать "Руху" предложение по игроку. 

Богдан Слюбик
Богдан Слюбик на тренировке. Фото: instagram.com/_bohdan_sliubyk_/

В сезоне 2023/2024 Слюбик сыграл 24 поединка в чемпионате Украины и забил два мяча. Его контракт с "Рухом" действует до лета 2027 года. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Луческу получил выгодное предложение — Мирча готов возглавить новый клуб. 

Бывший тренер "Баварии" поздравил "Байер" с чемпионским титулом — что он сказал.

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