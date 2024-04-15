Трубин впервые за полгода не сыграл за Бенфику — тренер назвал причину

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт назвал причины, по которым выставил резервный состав на матч чемпионата Португалии по футболу. Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин тоже провел игру на скамейке запасных.

У Трубина в португальской команде снова появилась конкуренция, сообщает Mais Futebol.

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В матче 29-го тура чемпионата Португалии по футболу "Бенфика" приняла "Морейренсе". Главный тренер "орлов" Рогер Шмидт оставил в запасе почти половину футболистов основной команды, включая Анатолия Трубина. Вместо них на поле вышли резервисты. "Бенфика" уверенно обыграла шестую команду чемпионата со счетом 3:0.

Анатолий Трубин на стадионе "Бенфики". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Почему Трубин остался в запасе

Вратарь сборной Украины является основным голкипером португальской команды с начала этого сезона. Он уже полгода стабильно выходил на поле в стартовом составе "орлов". Однако последние неудачи "Бенфики" заставили тренера команды применить активную ротацию состава.

"Орлы" вылетели из Кубка Португалии и уступили "Спортингу" в ключевом матче чемпионата страны. После сложного поединка 1/4 Лиги Европы с "Марселем" Рогер Шмидт решил предоставить отдых лидерам команды.

Наставник "Бенфики" объяснил это тем, что почти не менял состав "орлов" в последних матчах. Он решил дать резервистам возможность проявить себя. Шмидт доволен результатом этого эксперимента. Не исключено, что Трубину и некоторым игрокам "Бенфики" придется снова доказывать право на место в основном составе.

В четверг, 18 апреля, португальцы сыграют на выезде ответный матч с "Марселем". А в понедельник, 22 апреля, их ждет поединок национального первенства с "Фаренсе".

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