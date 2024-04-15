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Трубин впервые за полгода не сыграл за Бенфику — тренер назвал причину

15 апреля 2024 17:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин впервые за полгода не сыграл за Бенфику — тренер назвал причину
Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт назвал причины, по которым выставил резервный состав на матч чемпионата Португалии по футболу. Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин тоже провел игру на скамейке запасных. 

У Трубина в португальской команде снова появилась конкуренция, сообщает Mais Futebol

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В матче 29-го тура чемпионата Португалии по футболу "Бенфика" приняла "Морейренсе". Главный тренер "орлов" Рогер Шмидт оставил в запасе почти половину футболистов основной команды, включая Анатолия Трубина. Вместо них на поле вышли резервисты. "Бенфика" уверенно обыграла шестую команду чемпионата со счетом 3:0. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин на стадионе "Бенфики". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Почему Трубин остался в запасе 

Вратарь сборной Украины является основным голкипером португальской команды с начала этого сезона. Он уже полгода стабильно выходил на поле в стартовом составе "орлов". Однако последние неудачи "Бенфики" заставили тренера команды применить активную ротацию состава.

"Орлы" вылетели из Кубка Португалии и уступили "Спортингу" в ключевом матче чемпионата страны. После сложного поединка 1/4 Лиги Европы с "Марселем" Рогер Шмидт решил предоставить отдых лидерам команды. 

Наставник "Бенфики" объяснил это тем, что почти не менял состав "орлов" в последних матчах. Он решил дать резервистам возможность проявить себя. Шмидт доволен результатом этого эксперимента. Не исключено, что Трубину и некоторым игрокам "Бенфики" придется снова доказывать право на место в основном составе. 

В четверг, 18 апреля, португальцы сыграют на выезде ответный матч с "Марселем". А в понедельник, 22 апреля, их ждет поединок национального первенства с "Фаренсе". 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Лунин чуть не стал причиной инфаркта у Анчелотти — украинец снова ошибся.

Луческу получил выгодное предложение — Мирча готов возглавить новый клуб. 

Украинская спортсменка Екатерина Шинкаренко погибла на войне.

спорт
футбол
Бенфика
Анатолий Трубин

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