Трубин впервые за полгода не сыграл за Бенфику — тренер назвал причину
Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт назвал причины, по которым выставил резервный состав на матч чемпионата Португалии по футболу. Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин тоже провел игру на скамейке запасных.
У Трубина в португальской команде снова появилась конкуренция, сообщает Mais Futebol.
В матче 29-го тура чемпионата Португалии по футболу "Бенфика" приняла "Морейренсе". Главный тренер "орлов" Рогер Шмидт оставил в запасе почти половину футболистов основной команды, включая Анатолия Трубина. Вместо них на поле вышли резервисты. "Бенфика" уверенно обыграла шестую команду чемпионата со счетом 3:0.
Почему Трубин остался в запасе
Вратарь сборной Украины является основным голкипером португальской команды с начала этого сезона. Он уже полгода стабильно выходил на поле в стартовом составе "орлов". Однако последние неудачи "Бенфики" заставили тренера команды применить активную ротацию состава.
"Орлы" вылетели из Кубка Португалии и уступили "Спортингу" в ключевом матче чемпионата страны. После сложного поединка 1/4 Лиги Европы с "Марселем" Рогер Шмидт решил предоставить отдых лидерам команды.
Наставник "Бенфики" объяснил это тем, что почти не менял состав "орлов" в последних матчах. Он решил дать резервистам возможность проявить себя. Шмидт доволен результатом этого эксперимента. Не исключено, что Трубину и некоторым игрокам "Бенфики" придется снова доказывать право на место в основном составе.
В четверг, 18 апреля, португальцы сыграют на выезде ответный матч с "Марселем". А в понедельник, 22 апреля, их ждет поединок национального первенства с "Фаренсе".
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