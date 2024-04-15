Трубін вперше за пів року не зіграв за Бенфіку — тренер назвав причину
Головний тренер "Бенфіки" Рогер Шмідт назвав причини, через які виставив резервний склад на матч чемпіонату Португалії з футболу. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін також провів гру на лаві запасних.
У Трубіна в португальській команді знову з'явилася конкуренція, повідомляє Mais Futebol.
У матчі 29 туру чемпіонату Португалії з футболу "Бенфіка" прийняла "Морейренсе". Головний тренер "орлів" Рогер Шмідт залишив у запасі майже половину футболістів основної команди, включаючи Анатолія Трубіна. Натомість на поле вийшли резервісти. "Бенфіка" впевнено обіграла шосту команду чемпіонату з рахунком 3:0.
Чому Трубін залишився в запасі
Воротар збірної України є основним голкіпером португальської команди з початку цього сезону. Він уже пів року стабільно виходив на поле у стартовому складі "орлів". Проте останні невдачі "Бенфіки" змусили тренера команди застосувати активну ротацію складу.
"Орли" вилетіли з Кубка Португалії та поступилися "Спортингу" у ключовому матчі чемпіонату країни. Після складного поєдинку 1/4 Ліги Європи з "Марселем" Рогер Шмідт вирішив надати відпочинок лідерам команди.
Наставник "Бенфіки" пояснив це тим, що майже не змінював складу "орлів" в останніх матчах. Він вирішив надати резервістам можливість проявити себе. Шмідт задоволений результатом цього експерименту. Не виключено, що Трубіну та деяким гравцям "Бенфіки" доведеться знову доводити право на місце в основному складі.
У четвер, 18 квітня, португальці зіграють на виїзді матч у відповідь з "Марселем". А в понеділок, 22 квітня, на них чекає поєдинок національної першості з "Фаренсе".
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