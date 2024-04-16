Не тільки Трубін — Бенфіка придбає ще одного українського гравця
Португальська "Бенфіка" має намір здійснити трансфер ще одного українського гравця. Голкіпер Анатолій Трубін виявиться не єдиним представником "синьо-жовтих" у складі "орлів".
Португальський гранд складе конкуренцію українським клубам у боротьбі за перспективного футболіста, повідомляє A Bola.
Захисник молодіжної збірної України Богдан Слюбик став пріоритетною трансферною метою для київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". Однак у послугах вихованця львівського футболу виявилася зацікавлена ще й "Бенфіка", яка має намір активно працювати з українським ринком після успішного переходу Анатолія Трубіна.
Де продовжить кар'єру Слюбик
Тренерський штаб португальського клубу бачить у 20-річному українці перспективного футболіста, який може стати європейською зіркою. У перспективі Богдан Слюбик має замінити у "Бенфіці" капітана команди Ніколаса Отаменді.
Слюбик розпочинав кар'єру у складі клубу "Карпати", але у 2020 році перейшов до академії "Руху", яка вважається найкращою в Україні. В останній рік за кар'єрою Богдана стежать українські гранди, які теж мають намір зробити "Руху" пропозицію щодо гравця.
У сезоні 2023/2024 Слюбик зіграв 24 поєдинки у чемпіонаті України та забив два м'ячі. Його контракт із "Рухом" діє до літа 2027 року.
Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.
"Баварія" отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч.
Луческу отримав вигідну пропозицію — Мірча готовий очолити новий клуб.
Колишній тренер "Баварії" привітав "Баєр" із чемпіонським титулом — що він сказав.
Читайте Новини.LIVE!