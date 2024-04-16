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Не тільки Трубін — Бенфіка придбає ще одного українського гравця

16 квітня 2024 10:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Не тільки Трубін — Бенфіка придбає ще одного українського гравця
Футболісти збірної України перед матчем Фото: instagram.com/_bohdan_sliubyk_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Португальська "Бенфіка" має намір здійснити трансфер ще одного українського гравця. Голкіпер Анатолій Трубін виявиться не єдиним представником "синьо-жовтих" у складі "орлів".

Португальський гранд складе конкуренцію українським клубам у боротьбі за перспективного футболіста, повідомляє A Bola.

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Захисник молодіжної збірної України Богдан Слюбик став пріоритетною трансферною метою для київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". Однак у послугах вихованця львівського футболу виявилася зацікавлена ще й "Бенфіка", яка має намір активно працювати з українським ринком після успішного переходу Анатолія Трубіна.

Богдан Слюбік
Богдан Слюбик дає автографи вболівальникам. Фото: instagram.com/_bohdan_sliubyk_/

Де продовжить кар'єру Слюбик

Тренерський штаб португальського клубу бачить у 20-річному українці перспективного футболіста, який може стати європейською зіркою. У перспективі Богдан Слюбик має замінити у "Бенфіці" капітана команди Ніколаса Отаменді.

Слюбик розпочинав кар'єру у складі клубу "Карпати", але у 2020 році перейшов до академії "Руху", яка вважається найкращою в Україні. В останній рік за кар'єрою Богдана стежать українські гранди, які теж мають намір зробити "Руху" пропозицію щодо гравця.

Богдан Слюбік
Богдан Слюбик на тренуванні. Фото: instagram.com/_bohdan_sliubyk_/

У сезоні 2023/2024 Слюбик зіграв 24 поєдинки у чемпіонаті України та забив два м'ячі. Його контракт із "Рухом" діє до літа 2027 року.

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Колишній тренер "Баварії" привітав "Баєр" із чемпіонським титулом — що він сказав.

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