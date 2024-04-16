Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из Динамо

Назар Волошин на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Назар Волошин может продолжить карьеру в зарубежном клубе. "Бело-синие" летом получат запрос о трансфере молодого футболиста.

Президент "Динамо" Игорь Суркис уже принял решение по поводу игрока, сообщает "ТаТоТаке".

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В сезоне нынешнем сезоне в "Динамо" раскрылись сразу несколько молодых футболистов, за прогрессом которых уже следят клубы из разных европейских чемпионатов. Недавно появилась информация о том, что полузащитник Назар Волошин летом может уйти из украинского клуба.

Игорь Суркис на сборах "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Решение Суркиса по трансферу Волошина

Согласно информации журналистов, президент "Динамо" пока не готов продать 20-летнего полузащитника. Сообщалось об интересе к Волошину со стороны "Страсбура". Трансферная стоимость Назара оценивается двумя миллионами евро, но французский клуб предложит за украинского футболиста гораздо меньшую сумму.

Волошин в тренажерном зале. Фото: пресс-служба "Динамо"

Игорь Суркис не станет продавать перспективного игрока за бесценок. Он не сомневается, что в ближайшем будущем Волошин станет одним из лидеров "Динамо". Это означает, что вскоре на трансфере Назара можно будет заработать гораздо больше.

В сезоне 2023/2024 Волошин сыграл за "Динамо" 20 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

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