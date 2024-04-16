Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из Динамо
Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Назар Волошин может продолжить карьеру в зарубежном клубе. "Бело-синие" летом получат запрос о трансфере молодого футболиста.
Президент "Динамо" Игорь Суркис уже принял решение по поводу игрока, сообщает "ТаТоТаке".
В сезоне нынешнем сезоне в "Динамо" раскрылись сразу несколько молодых футболистов, за прогрессом которых уже следят клубы из разных европейских чемпионатов. Недавно появилась информация о том, что полузащитник Назар Волошин летом может уйти из украинского клуба.
Решение Суркиса по трансферу Волошина
Согласно информации журналистов, президент "Динамо" пока не готов продать 20-летнего полузащитника. Сообщалось об интересе к Волошину со стороны "Страсбура". Трансферная стоимость Назара оценивается двумя миллионами евро, но французский клуб предложит за украинского футболиста гораздо меньшую сумму.
Игорь Суркис не станет продавать перспективного игрока за бесценок. Он не сомневается, что в ближайшем будущем Волошин станет одним из лидеров "Динамо". Это означает, что вскоре на трансфере Назара можно будет заработать гораздо больше.
В сезоне 2023/2024 Волошин сыграл за "Динамо" 20 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
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