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Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из Динамо

16 апреля 2024 11:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из Динамо
Назар Волошин на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Назар Волошин может продолжить карьеру в зарубежном клубе. "Бело-синие" летом получат запрос о трансфере молодого футболиста. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис уже принял решение по поводу игрока, сообщает "ТаТоТаке". 

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В сезоне нынешнем сезоне в "Динамо" раскрылись сразу несколько молодых футболистов, за прогрессом которых уже следят клубы из разных европейских чемпионатов. Недавно появилась информация о том, что полузащитник Назар Волошин летом может уйти из украинского клуба. 

Игорь Суркис
Игорь Суркис на сборах "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Решение Суркиса по трансферу Волошина 

Согласно информации журналистов, президент "Динамо" пока не готов продать 20-летнего полузащитника. Сообщалось об интересе к Волошину со стороны "Страсбура". Трансферная стоимость Назара оценивается двумя миллионами евро, но французский клуб предложит за украинского футболиста гораздо меньшую сумму. 

Назар Волошин
Волошин в тренажерном зале. Фото: пресс-служба "Динамо"

Игорь Суркис не станет продавать перспективного игрока за бесценок. Он не сомневается, что в ближайшем будущем Волошин станет одним из лидеров "Динамо". Это означает, что вскоре на трансфере Назара можно будет заработать гораздо больше. 

В сезоне 2023/2024 Волошин сыграл за "Динамо" 20 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Не только Трубин — "Бенфика" купит еще одного украинского игрока.

Луческу получил выгодное предложение — Мирча готов возглавить новый клуб. 

Бывший тренер "Баварии" поздравил "Байер" с чемпионским титулом — что он сказал.

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Игорь Суркис
Назарий Волошин

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