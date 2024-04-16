Суркіс ухвалив рішення щодо трансферу Волошина з Динамо
Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Назар Волошин може продовжити кар'єру у закордонному клубі. "Біло-сині" влітку отримають запит про трансфер молодого футболіста.
Президент "Динамо" Ігор Суркіс вже ухвалив рішення щодо гравця, повідомляє "ТаТоТаке".
У нинішньому сезоні в "Динамо" розкрилися відразу декілька молодих футболістів, за прогресом яких вже стежать клуби з різних європейських чемпіонатів. Нещодавно з'явилася інформація про те, що півзахисник Назар Волошин влітку може піти з українського клубу.
Рішення Суркіса з трансферу Волошина
За інформацією журналістів, президент "Динамо" поки що не готовий продати 20-річного півзахисника. Повідомлялося про інтерес до Волошина з боку "Страсбура". Трансферна вартість Назара оцінюється у два мільйони євро, але французький клуб запропонує за українського футболіста набагато меншу суму.
Ігор Суркіс не продаватиме перспективного гравця за безцінь. Він не сумнівається, що у найближчому майбутньому Волошин стане одним із лідерів "Динамо". Це означає, що невдовзі на трансфері Назара можна буде заробити набагато більше.
У сезоні 2023/2024 Волошин зіграв за "Динамо" 20 матчів, забив п'ять голів і зробив три результативні передачі.
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