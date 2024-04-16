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Зинченко раскритиковал легендарный вратарь — в чем виноват украинец

16 апреля 2024 15:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко раскритиковал легендарный вратарь — в чем виноват украинец
Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: Reuters/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший вратарь лондонского "Арсенала" Дэвид Симэн указал на ошибки защитника сборной Украины Александра Зинченко в последних матчах "канониров". Ветеран считает, что футболист лондонской команды играет не дисциплинировано. 

Симэн акцентировал внимание на том, что Зинченко начал часто терять мяч, сообщает YouTube-канал Seaman Says

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Лондонский "Арсенал" проиграл дома "Астон Вилле" (0:2) в английской Премьер-лиге и лишился первого места в турнирной таблице. Шансы команды Микеля Артеты на чемпионский титул снова снизились, и это привело к критике в адрес тренерского штаба и футболистов "канониров". 

Александр Зинченко
Зинченко в борьбе с Уоткинсом. Фото: Reuters/David Klein

Зинченко в эпицентре критики 

Известный в прошлом вратарь "Арсенала" и сборной Англии Дэвид Симэн указал на персональные ошибки украинского защитника. По словам эксперта, Зинченко слишком часто ошибается при передачах. Это приводит к перехвату мяча соперниками, после чего у ворот "канониров" возникают опасные моменты. 

"Ошибки Зинченко уже начинают раздражать. В игре с "Астон Виллой" он снова терял мяч. Такие ошибки нельзя допускать", — заявил Симэн. 

В сезоне 2023/2024 Зинченко сыграл за "Арсенал" 33 матча во всех турнирах. Он забил один гол и сделал три результативные передачи. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

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спорт
футбол
Александр Зинченко
Английская Премьер-лига
Арсенал

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