Зинченко раскритиковал легендарный вратарь — в чем виноват украинец

Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: Reuters/David Klein

Бывший вратарь лондонского "Арсенала" Дэвид Симэн указал на ошибки защитника сборной Украины Александра Зинченко в последних матчах "канониров". Ветеран считает, что футболист лондонской команды играет не дисциплинировано.

Симэн акцентировал внимание на том, что Зинченко начал часто терять мяч, сообщает YouTube-канал Seaman Says.

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Зинченко в борьбе с Уоткинсом. Фото: Reuters/David Klein

Зинченко в эпицентре критики

Известный в прошлом вратарь "Арсенала" и сборной Англии Дэвид Симэн указал на персональные ошибки украинского защитника. По словам эксперта, Зинченко слишком часто ошибается при передачах. Это приводит к перехвату мяча соперниками, после чего у ворот "канониров" возникают опасные моменты.

"Ошибки Зинченко уже начинают раздражать. В игре с "Астон Виллой" он снова терял мяч. Такие ошибки нельзя допускать", — заявил Симэн.

В сезоне 2023/2024 Зинченко сыграл за "Арсенал" 33 матча во всех турнирах. Он забил один гол и сделал три результативные передачи.

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