Барселона відмовилася від трансферу Мбаппе у 2017 році — відома причина

Кіліан Мбаппе після матчу з "Барселоною". Фото: Reuters/Juan Medina

Лідер збірної Франції та "ПСЖ" Кіліан Мбаппе міг би носити синьо-гранатову футболку "Барселони". Сім років тому керівництво каталонського клубу відмовилося від запрошення форварда.

Колишній спортивний директор "Барселона" Хав'єр Бордас пояснив, чому клуб відмовився від французького гравця, повідомляє Daily Star.

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Вже у 2017 році Кіліан Мбаппе вважався однією із майбутніх зірок світового футболу. Через рік "ПСЖ" заплатив "Монако" 166 млн євро за юного форварда. Однак француз міг опинитися зовсім в іншому клубі.

Кіліан Мбаппе із партнерами по команді святкує перемогу. Фото: Reuters/Juan Medina

Чому "Барселона" відмовилася від Мбаппе

У тому ж 2017 каталонці цікавилися молодим форвардом. Хав'єр Бордас, який працював у "Барселоні" спортивним директором при президентах Сандро Роселі та Жозепі Бартомеу, хотів запросити в команду Кіліана Мбаппе.

Мбаппе забиває гол у ворота "Барселони". Фото: Reuters/Juan Medina

Бордас розповів, що "синьо-гранатові" справді цікавилися зіркою "Монако". У клубі були гроші на серйозні трансфери, однак у результаті було ухвалено рішення відмовитися від ідеї запросити Мбаппе.

"Клуб вирішив, що трансфер Усмана Дембеле з дортмундської "Боруссії" принесе більше дивідендів. Я не погоджувався з цією ідеєю. Ми могли дозволити собі обох футболістів, але зрештою впустили Мбаппе", — розповів Бордас.

З того часу Кіліан Мбаппе регулярно забиває у ворота "Барселони", коли "ПСЖ" протистоїть каталонцям. У недавньому матчі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ француз відзначився дублем у воротах Тер Штегена.

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