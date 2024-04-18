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Барселона відмовилася від трансферу Мбаппе у 2017 році — відома причина

18 квітня 2024 13:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселона відмовилася від трансферу Мбаппе у 2017 році — відома причина
Кіліан Мбаппе після матчу з "Барселоною". Фото: Reuters/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Франції та "ПСЖ" Кіліан Мбаппе міг би носити синьо-гранатову футболку "Барселони". Сім років тому керівництво каталонського клубу відмовилося від запрошення форварда.

Колишній спортивний директор "Барселона" Хав'єр Бордас пояснив, чому клуб відмовився від французького гравця, повідомляє Daily Star.

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Вже у 2017 році Кіліан Мбаппе вважався однією із майбутніх зірок світового футболу. Через рік "ПСЖ" заплатив "Монако" 166 млн євро за юного форварда. Однак француз міг опинитися зовсім в іншому клубі.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе із партнерами по команді святкує перемогу. Фото: Reuters/Juan Medina

Чому "Барселона" відмовилася від Мбаппе

У тому ж 2017 каталонці цікавилися молодим форвардом. Хав'єр Бордас, який працював у "Барселоні" спортивним директором при президентах Сандро Роселі та Жозепі Бартомеу, хотів запросити в команду Кіліана Мбаппе.

Кіліан Мбаппе
Мбаппе забиває гол у ворота "Барселони". Фото: Reuters/Juan Medina

Бордас розповів, що "синьо-гранатові" справді цікавилися зіркою "Монако". У клубі були гроші на серйозні трансфери, однак у результаті було ухвалено рішення відмовитися від ідеї запросити Мбаппе.

"Клуб вирішив, що трансфер Усмана Дембеле з дортмундської "Боруссії" принесе більше дивідендів. Я не погоджувався з цією ідеєю. Ми могли дозволити собі обох футболістів, але зрештою впустили Мбаппе", — розповів Бордас.

З того часу Кіліан Мбаппе регулярно забиває у ворота "Барселони", коли "ПСЖ" протистоїть каталонцям. У недавньому матчі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ француз відзначився дублем у воротах Тер Штегена.

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спорт
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Кіліан Мбаппе
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