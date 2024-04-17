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Мбаппе став на один рівень із Шевченком та Ібрагімовичем

17 квітня 2024 12:46
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Агабекян Карен
редактор
Мбаппе став на один рівень із Шевченком та Ібрагімовичем
Кіліан Мбаппе проти "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів "ПСЖ" обіграв "Барселону" (4:1). Два м'ячі в цьому матчі забив Кіліан Мбаппе .

25-річний француз завдяки дублю довів кількість забитих м'ячів у Лізі чемпіонів до 48, повідомив CANAL+ Foot.

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Окрім перемоги над "Барселоною", яка завжди солодко сприймається в Парижі, де пам'ятають часи принизливих поразок від Месії та Ко., Кілліан прийшов до важливого індивідуального показника.

Зараз Мбаппе ділить дев'яту позицію разом із легендарними форвардами Андрієм Шевченком та Златаном Ібрагімовичем.

Мбаппе забив свої 48 голів за 71 матч.

Рекордсменом за кількістю забитих м'ячів у Лізі чемпіонів є португалець Кріштіану Роналду — 140 голів.

Ліонель Мессі, що йде на другому місці, має 129 голів. Третя позиція у Роберта Левандовськи — 94 м'ячів.

Найкращі бомбардири Ліги чемпіонів:

  1. Кріштіану Роналду — 140
  2. Ліонель Мессі — 129
  3. Роберт Левандовскі — 94
  4. Карім Бензема — 90
  5. Рауль — 71
  6. Руд Ван Ністельрой — 56
  7. Томас Мюллер — 54
  8. Тьєрі Анрі — 50
  9. Златан Ібрагімович, Андрій Шевченко, Кіліан Мбаппе — 48

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футбол
Ліга чемпіонів
Кіліан Мбаппе
ПСЖ

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