Луїс Енріке дав оцінку суддівству у матчі ПСЖ із Барселоною у Лізі чемпіонів
Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке назвав найкращих гравців своєї команди після перемоги над "Барселоною" у Лізі чемпіонів. Французька команда розгромила каталонців у гостях із рахунком 4:1.
Луїс Енріке розповів, які емоції відчув після перемоги, в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.
"ПСЖ" першим пропустив гол у Каталонії, але після вилучення Рональда Араухо у складі "Барселони" французьким футболістам вдалося перехопити ініціативу. Команда Луїса Енріке забила чотири голи. Кіліан Мбаппе оформив дубль, а Усман Дембеле був визнаний найкращим футболістом матчу.
Що Луїс Енріке сказав про перемогу
Тренер "ПСЖ" зізнався, що йому було тяжко під час матчу в Каталонії. Луїс Енріке кілька років працював із "Барселоною", і йому було складно в емоційному плані протистояти своїй колишній команді. Однак наставник заявив, що потрібно залишатися професіоналом. Він не сумнівається, що "ПСЖ" зумів би перемогти навіть без вилучення у складі "Барселони".
Найкращими футболістами матчу у складі "ПСЖ" Луїс Енріке вважає Кіліана Мбаппе, Усмана Дембеле та Брадлі Баркола. Їхній внесок у перемогу дозволив французам вийти до півфіналу попри поразку у першому матчі.
"Мбаппе продемонстрував, що є лідером "ПСЖ". Він чудово виявив себе у складний момент поєдинку. Знімаю капелюх перед ним", — розповів Луїс Енріке.
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