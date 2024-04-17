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Луїс Енріке дав оцінку суддівству у матчі ПСЖ із Барселоною у Лізі чемпіонів

17 квітня 2024 09:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луїс Енріке дав оцінку суддівству у матчі ПСЖ із Барселоною у Лізі чемпіонів
Луїс Енріке та Хаві Ернандес. Фото: Reuters/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке назвав найкращих гравців своєї команди після перемоги над "Барселоною" у Лізі чемпіонів. Французька команда розгромила каталонців у гостях із рахунком 4:1.

Луїс Енріке розповів, які емоції відчув після перемоги, в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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"ПСЖ" першим пропустив гол у Каталонії, але після вилучення Рональда Араухо у складі "Барселони" французьким футболістам вдалося перехопити ініціативу. Команда Луїса Енріке забила чотири голи. Кіліан Мбаппе оформив дубль, а Усман Дембеле був визнаний найкращим футболістом матчу.

Що Луїс Енріке сказав про перемогу

Тренер "ПСЖ" зізнався, що йому було тяжко під час матчу в Каталонії. Луїс Енріке кілька років працював із "Барселоною", і йому було складно в емоційному плані протистояти своїй колишній команді. Однак наставник заявив, що потрібно залишатися професіоналом. Він не сумнівається, що "ПСЖ" зумів би перемогти навіть без вилучення у складі "Барселони".

Луїс Енріке
Луїс Енріке під час матчу. Фото: Reuters/Albert Gea

Найкращими футболістами матчу у складі "ПСЖ" Луїс Енріке вважає Кіліана Мбаппе, Усмана Дембеле та Брадлі Баркола. Їхній внесок у перемогу дозволив французам вийти до півфіналу попри поразку у першому матчі.

"Мбаппе продемонстрував, що є лідером "ПСЖ". Він чудово виявив себе у складний момент поєдинку. Знімаю капелюх перед ним", — розповів Луїс Енріке.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
ПСЖ
Луіс Енріке

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