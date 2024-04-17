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Хаві розповів, чи залишиться у Барселоні після поразки від ПСЖ

17 квітня 2024 08:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хаві розповів, чи залишиться у Барселоні після поразки від ПСЖ
Хаві втішає Рафіню після матчу. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес звинуватив суддівську бригаду у непрофесійності після вильоту з Ліги чемпіонів. Наставник заявив, що рефері серйозно вплинув на результат протистояння каталонців із "ПСЖ".

Хаві відповів на зауваження тренера французької команди Луїса Енріке про переможця матчу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Барселона" програла "ПСЖ" з рахунком 1:4 у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Каталонці першими забили гол, але потім румунський арбітр Іштван Ковач вилучив із поля захисника "синьо-гранатових" Рональда Араухо. У другому таймі червону картку отримав тренер "Барселони", а також один з його асистентів.

Що Хаві сказав про матч

Головний тренер "Барселони" відповів Луїсу Енріке, який заявив, що "ПСЖ" зумів би здобути перемогу навіть без вилучення у складі суперника. Хаві нагадав про те, що його команда контролювала перебіг матчу і до епізоду з Рональдом Араухо не дозволяла французам створити по-справжньому небезпечні моменти біля воріт Тер Штегена.

"Луїс Енріке не правий, це фантазії. "Барселона" добре грала до вилучення, ми були впевнені у власних силах. Але суддя вирішив втрутитися. Він безпосередньо вплинув на хід матчу і зробив це найбрутальнішим способом. "ПСЖ" отримав серйозну перевагу", — розповів Хаві.

Хаві Ернандес
Хаві та його брат Оскар під час матчу. Фото: Reuters/Albert Gea

Також тренер "Барселони" відповів на побажання Луїса Енріке, який сподівається, що Хаві продовжить працювати з каталонською командою. Наставник "синьо-гранатових" спростував цю інформацію та заявив, що не змінив рішення піти з "Барселони" наприкінці сезону.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Барселона
Хаві Ернандес

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