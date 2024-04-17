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Хави рассказал, останется ли в Барселоне после поражения от ПСЖ

17 апреля 2024 08:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хави рассказал, останется ли в Барселоне после поражения от ПСЖ
Хави утешает Рафинью после матча. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес обвинил судейскую бригаду в непрофессионализме после вылета из Лиги чемпионов. Наставник заявил, что рефери серьезно повлиял на исход противостояния каталонцев с "ПСЖ". 

Хави ответил на замечание тренера французской команды Луиса Энрике о победителе матча, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"Барселона" проиграла "ПСЖ" со счетом 1:4 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Каталонцы первыми забили гол, но затем румынский арбитр Иштван Ковач удалил с поля защитника "сине-гранатовых" Рональда Араухо. Во втором тайме красную карточку получил и тренер "Барселоны", а также один из его ассистентов. 

Что Хави сказал о матче 

Главный тренер "Барселоны" ответил Луису Энрике, который заявил, что "ПСЖ" сумел бы одержать победу даже без удаления в составе соперника. Хави напомнил о том, что его команда контролировала ход матча и до эпизода с Рональдом Араухо не позволяла французам создать по-настоящему опасные моменты у ворот Тер Штегена. 

"Луис Энрике не прав, это фантазии. "Барселона" хорошо играла до удаления, мы были уверены в собственных силах. Но судья решил вмешаться. Он напрямую повлиял на ход матча и сделал это самым грубым способом. "ПСЖ" получил серьезное преимущество", — рассказал Хави. 

Хави Эрнандес
Хави и его брат Оскар во время матча. Фото: Reuters/Albert Gea

Также тренер "Барселоны" ответил на пожелание Луиса Энрике, который надеется, что Хави продолжит работать с каталонской командой. Наставник "сине-гранатовых" опроверг эту информацию и заявил, что не изменил решение уйти из "Барселоны" в конце сезона. 

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Хави Эрнандес

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