ПСЖ в невероятном матче обыграл Барселону и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Килиану Мбаппе показали желтую карточку. Фото: Reuters/Albert Gea

В столице Каталонии прошел ответный матч стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. "Барселона" приняла французский "ПСЖ".

Драматургия в этой встрече оказалась на высочайшем уровне, сообщает портал Новини.LIVE.

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Неделю назад "ПСЖ" проиграл "Барселоне" со счетом 2:3, но с тех пор французские футболисты отдыхали, а каталонцы провели поединок в чемпионате Испании. Подопечные Луиса Энрике захватили инициативу с первых минут ответной встречи. Команда Хави Эрнандеса охотно отдала мяч сопернику.

Эмоции в матче Лиги чемпионов

"Барселона" — "ПСЖ" — 1:3 (1:1)

Голы: Рафинья, 12 — Дембеле, 40; Витинья, 54; Мбаппе, 60 (с пенальти), 88

Удаления: Араухо, 29 ("Барселона") — фол последней надежды; Хави, 55 ("Барселона") — грубое поведение

"Барселона": Тер Штеген (капитан) — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу (Феликс, 82) — Де Йонг (Фермин, 82), Педри (Ферран, 61), Гюндоган — Рафинья, Левандовский, Ямал (Иньиго Мартинес, 34).

Тренер: Хави Эрнандес.

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос (капитан), Люка Эрнандес, Нуну Мендеш — Заир-Эмери (Угарте, 80), Витинья, Фабиан Руис (Асенсио, 77) — Барколя (Ли, 77), Дембеле (Коло Муани, 88), Мбаппе.

Тренер: Луис Энрике.

Футболисты "ПСЖ" пошли в атаку большими силами с первых минут матча, но "Барселона" защищалась очень уверенно. Зато первая же контратака каталонцев принесла им успех. Араухо сделал длинную передачу на правый фланг, Ямал обыграл Мендеша и ворвался в чужую штрафную. Последовал прострел на Рафинью, который забил "ПСЖ" третий гол за неделю, 1:0!

Вскоре "Барса" упустила шанс забить второй мяч, Левандовский промахнулся из выгодной позиции. После этого начались неприятности для каталонцев. На 29-й минуте Араухо решил сбить Барколя рядом со своей штрафной. Судья сразу же удалил защитника с поля.

"ПСЖ" усилил натиск на оборону хозяев поля. Дембеле, которого в Каталонии очень не любят, забил на 40-й минуте после прострела Барколя, 1:1!

После перерыва "Барсе" пришлось совсем тяжело. На 54-й минуте Витинья мощным ударом из-за пределов штрафной вывел "ПСЖ" вперед, 1:2!

После этого Хави в ярости принялся ломать оборудование УЕФА, за что тренера "Барселоны" удалили с поля.

Через несколько минут Канселу в своей штрафной снес Дембеле. Судья Иштван Ковач назначил пенальти в ворота Тер Штегена. Мбаппе переиграл вратаря "сине-гранатовых", 1:3!

В ответной атаке Гюндоган пробил в штангу ворот "ПСЖ". Вскоре Илкай упал в чужой штрафной после контакта с защитником, но рефери не назначил пенальти в ворота гостей. Зато удалил ассистента главного тренера "Барселоны".

Всего один мяч был нужен каталонцам для того, чтобы "вернуться в игру". На 72-й минуте его мог забить Левандовский, но Доннарумма спас команду от неприятностей после удара в исполнении Роберта. Следующий момент у ворот "ПСЖ" на 77-й минуте упустил Рафинья. В конце матча Левандовский заработал для "Барсы" право на угловой, а Рафинья прямо от флажка чуть не забил красивый гол. В ответной атаке Тер Штеген несколько раз спас свои ворота, но Мбаппе нашел возможность оформить дубль, 1:4!

"Барселона" выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов. Снова в четвертьфинале и от "ПСЖ", который прошел дальше, как и обещал перед игрой Луис Энрике.

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