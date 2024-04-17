Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow ПСЖ в невероятном матче обыграл Барселону и вышел в полуфинал Лиги чемпионов arrow

ПСЖ в невероятном матче обыграл Барселону и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

17 апреля 2024 00:00
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
ПСЖ в невероятном матче обыграл Барселону и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Килиану Мбаппе показали желтую карточку. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В столице Каталонии прошел ответный матч стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. "Барселона" приняла французский "ПСЖ". 

Драматургия в этой встрече оказалась на высочайшем уровне, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Неделю назад "ПСЖ" проиграл "Барселоне" со счетом 2:3, но с тех пор французские футболисты отдыхали, а каталонцы провели поединок в чемпионате Испании. Подопечные Луиса Энрике захватили инициативу с первых минут ответной встречи. Команда Хави Эрнандеса охотно отдала мяч сопернику. 

Эмоции в матче Лиги чемпионов 

"Барселона" — "ПСЖ" — 1:3 (1:1) 

Голы: Рафинья, 12 — Дембеле, 40; Витинья, 54; Мбаппе, 60 (с пенальти), 88

Удаления: Араухо, 29 ("Барселона") — фол последней надежды; Хави, 55 ("Барселона") — грубое поведение

"Барселона": Тер Штеген (капитан) — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу (Феликс, 82) — Де Йонг (Фермин, 82), Педри (Ферран, 61), Гюндоган — Рафинья, Левандовский, Ямал (Иньиго Мартинес, 34). 

Тренер: Хави Эрнандес. 

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос (капитан), Люка Эрнандес, Нуну Мендеш — Заир-Эмери (Угарте, 80), Витинья, Фабиан Руис (Асенсио, 77) — Барколя (Ли, 77), Дембеле (Коло Муани, 88), Мбаппе. 

Тренер: Луис Энрике. 

Футболисты "ПСЖ" пошли в атаку большими силами с первых минут матча, но "Барселона" защищалась очень уверенно. Зато первая же контратака каталонцев принесла им успех. Араухо сделал длинную передачу на правый фланг, Ямал обыграл Мендеша и ворвался в чужую штрафную. Последовал прострел на Рафинью, который забил "ПСЖ" третий гол за неделю, 1:0! 

Вскоре "Барса" упустила шанс забить второй мяч, Левандовский промахнулся из выгодной позиции. После этого начались неприятности для каталонцев. На 29-й минуте Араухо решил сбить Барколя рядом со своей штрафной. Судья сразу же удалил защитника с поля. 

"ПСЖ" усилил натиск на оборону хозяев поля. Дембеле, которого в Каталонии очень не любят, забил на 40-й минуте после прострела Барколя, 1:1! 

После перерыва "Барсе" пришлось совсем тяжело. На 54-й минуте Витинья мощным ударом из-за пределов штрафной вывел "ПСЖ" вперед, 1:2!

После этого Хави в ярости принялся ломать оборудование УЕФА, за что тренера "Барселоны" удалили с поля. 

Через несколько минут Канселу в своей штрафной снес Дембеле. Судья Иштван Ковач назначил пенальти в ворота Тер Штегена. Мбаппе переиграл вратаря "сине-гранатовых", 1:3! 

В ответной атаке Гюндоган пробил в штангу ворот "ПСЖ". Вскоре Илкай упал в чужой штрафной после контакта с защитником, но рефери не назначил пенальти в ворота гостей. Зато удалил ассистента главного тренера "Барселоны". 

Всего один мяч был нужен каталонцам для того, чтобы "вернуться в игру". На 72-й минуте его мог забить Левандовский, но Доннарумма спас команду от неприятностей после удара в исполнении Роберта. Следующий момент у ворот "ПСЖ" на 77-й минуте упустил Рафинья. В конце матча Левандовский заработал для "Барсы" право на угловой, а Рафинья прямо от флажка чуть не забил красивый гол. В ответной атаке Тер Штеген несколько раз спас свои ворота, но Мбаппе нашел возможность оформить дубль, 1:4! 

"Барселона" выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов. Снова в четвертьфинале и от "ПСЖ", который прошел дальше, как и обещал перед игрой Луис Энрике. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал. 

спорт
футбол
Лига чемпионов
ПСЖ
Барселона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю