Барселона забила гол в своей первой же атаке — Ямал создал шедевр

Ламин Ямал борется за мяч с Барколя. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" повела в счете в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. "ПСЖ" пропустил четвертый гол в этом противостоянии.

Ламин Ямал стал автором результативной передачи, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ламин Ямал и Рафинья празднуют гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Как забила "Барселона"

Игроки "ПСЖ" пошли в атаку большими силами с первых минут поединка. Килиан Мбаппе старается найти возможность ворваться в штрафную "Барселоны", но защитника каталонской команды пока не ошибаются.

Один из них, Рональд Араухо, на 12-й минуте начал первую контратаку своей команды передачей на фланг. Ламин Ямал красиво обыграл Мендеша, ворвался в чужую штрафную справа и прострелил в центр на Рафинью. Бразилец снова забил "ПСЖ", на этот раз ударом в касание, 1:0!

Через семь минут Роберт Левандовский упустил возможность забить второй гол "Барселоны" в матче.

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