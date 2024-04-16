Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Барселона забила гол в своей первой же атаке — Ямал создал шедевр arrow

Барселона забила гол в своей первой же атаке — Ямал создал шедевр

16 апреля 2024 22:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона забила гол в своей первой же атаке — Ямал создал шедевр
Ламин Ямал борется за мяч с Барколя. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" повела в счете в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. "ПСЖ" пропустил четвертый гол в этом противостоянии. 

Ламин Ямал стал автором результативной передачи, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Болельщики "Барселоны" устроили "жаркий прием" французскому "ПСЖ" в столице Каталонии. Несмотря на это подопечные Луиса Энрике очень активно начали этот поединок. Однако "Барса" сумела отличиться во время своей первой контратаки. 

Ламин Ямал
Ламин Ямал и Рафинья празднуют гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Как забила "Барселона" 

Игроки "ПСЖ" пошли в атаку большими силами с первых минут поединка. Килиан Мбаппе старается найти возможность ворваться в штрафную "Барселоны", но защитника каталонской команды пока не ошибаются. 

Один из них, Рональд Араухо, на 12-й минуте начал первую контратаку своей команды передачей на фланг. Ламин Ямал красиво обыграл Мендеша, ворвался в чужую штрафную справа и прострелил в центр на Рафинью. Бразилец снова забил "ПСЖ", на этот раз ударом в касание, 1:0! 

Через семь минут Роберт Левандовский упустил возможность забить второй гол "Барселоны" в матче. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Барселона
Рафинья
Ламин Ямал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю