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Барселона забила гол у своїй першій атаці — Ямал створив шедевр

16 квітня 2024 22:27
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Барселона забила гол у своїй першій атаці — Ямал створив шедевр
Ламін Ямал бореться за м'яч із Барколя. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Барселона" повела в рахунку у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "ПСЖ" пропустив четвертий гол у цьому протистоянні.

Ламін Ямал став автором результативної передачі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ламін Ямал
Ламін Ямал та Рафінья святкують гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Як забила "Барселона"

Гравці "ПСЖ" пішли в атаку великими силами з перших хвилин поєдинку. Кіліан Мбаппе намагається знайти можливість увірватися до штрафного майданчика "Барселони", але захисника каталонської команди поки не помиляються.

Один із них, Рональд Араухо, на 12-й хвилині розпочав першу контратаку своєї команди передачею на фланг. Ламін Ямал гарно обіграв Мендеша, увірвався до чужого штрафного праворуч і прострілив у центр на Рафінью. Бразилець знову забив "ПСЖ", цього разу ударом у дотик, 1:0!

Через сім хвилин Роберт Левандовський упустив можливість забити другий гол "Барселони" у матчі.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Барселона
Рафінья
Ламін Ямал

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