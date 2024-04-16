Барселона забила гол у своїй першій атаці — Ямал створив шедевр

Ламін Ямал бореться за м'яч із Барколя. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" повела в рахунку у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "ПСЖ" пропустив четвертий гол у цьому протистоянні.

Ламін Ямал став автором результативної передачі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ламін Ямал та Рафінья святкують гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Як забила "Барселона"

Гравці "ПСЖ" пішли в атаку великими силами з перших хвилин поєдинку. Кіліан Мбаппе намагається знайти можливість увірватися до штрафного майданчика "Барселони", але захисника каталонської команди поки не помиляються.

Один із них, Рональд Араухо, на 12-й хвилині розпочав першу контратаку своєї команди передачею на фланг. Ламін Ямал гарно обіграв Мендеша, увірвався до чужого штрафного праворуч і прострілив у центр на Рафінью. Бразилець знову забив "ПСЖ", цього разу ударом у дотик, 1:0!

Через сім хвилин Роберт Левандовський упустив можливість забити другий гол "Барселони" у матчі.

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