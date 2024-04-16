Вболівальники Барселони напали на автобус із гравцями своєї команди — відео

Заворушення у Барселоні перед матчем Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Albert Gea

"Барселона" приймає в столиці Каталонії "ПСЖ" у поєдинку у відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Гравці французької команди нескоро забудуть про цей матч.

Уболівальники "Барселони" доправили гравцям "ПСЖ" не найтеплішу зустріч, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 16 квітня, проходить матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів за участю "Барселони" та "ПСЖ". Уболівальники каталонської команди за день до протистояння пообіцяли влаштувати Усману Дембеле такий прийом, якого не було навіть у Луїша Фігу після переходу в мадридський "Реал".

Що сталося у Барселоні

Усман Дембеле перейшов до "ПСЖ" із "Барселони" влітку 2023 року за 50 млн євро, хоча наставник каталонців Хаві Ернандес просив француза залишитися. Вінгер чесно зізнався, що пропозиція "ПСЖ" виявилася для нього вигіднішою.

У минулому матчі парижан із "Барселоною" Дембеле забив гол і бурхливо відсвяткував цю подію. Уболівальники каталонської команди вважали поведінку Дембеле негідною. Вони пообіцяли відповісти на дії Усмана у Барселоні.

Поліція відганяє вболівальників. Фото: Reuters/Albert Gea

Однак перед матчем у відповідь фани переплутали автобуси команд і закидали піротехнікою не тих футболістів, яких хотіли налякати. На місці події чергують пожежники та поліція.

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