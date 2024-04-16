Барселона проти ПСЖ — стартові склади на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Футболісти "Барселони" святкують гол. Фото: Reuters/Jon Nazca

Каталонська "Барселона" приймає французький "ПСЖ" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок тиждень тому "синьо-гранатові" виграли з рахунком 3:2.

Хаві Ернандес та Луїс Енріке вже показали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Кіліан Мбаппе у матчі з "Барселоною". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Стартові склади команд

"Барселона": Тер Штеген (капітан) — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Де Йонг, Педрі, Гюндоган — Рафінья, Левандовський, Ямал.

Тренер: Хаві Ернандес.

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (капітан), Люка Ернандес, Нуну Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Фабіан Руїс — Барколя, Дембеле, Мбаппе.

Тренер: Луїс Енріке.

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