Барселона проти ПСЖ — стартові склади на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Каталонська "Барселона" приймає французький "ПСЖ" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок тиждень тому "синьо-гранатові" виграли з рахунком 3:2.
Хаві Ернандес та Луїс Енріке вже показали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Барселона" має кадрові проблеми після минулого матчу з "ПСЖ". Через дискваліфікацію на поле не зможуть вийти капітан команди Сержі Роберто та захисник Андреас Крістенсен. Хаві майже не залишається гравців, яких можна випустити на заміну.
Стартові склади команд
"Барселона": Тер Штеген (капітан) — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Де Йонг, Педрі, Гюндоган — Рафінья, Левандовський, Ямал.
Тренер: Хаві Ернандес.
"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (капітан), Люка Ернандес, Нуну Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Фабіан Руїс — Барколя, Дембеле, Мбаппе.
Тренер: Луїс Енріке.
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