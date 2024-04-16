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Барселона проти ПСЖ — стартові склади на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів

16 квітня 2024 20:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселона проти ПСЖ — стартові склади на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Футболісти "Барселони" святкують гол. Фото: Reuters/Jon Nazca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Барселона" приймає французький "ПСЖ" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок тиждень тому "синьо-гранатові" виграли з рахунком 3:2.

Хаві Ернандес та Луїс Енріке вже показали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Барселона" має кадрові проблеми після минулого матчу з "ПСЖ". Через дискваліфікацію на поле не зможуть вийти капітан команди Сержі Роберто та захисник Андреас Крістенсен. Хаві майже не залишається гравців, яких можна випустити на заміну.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у матчі з "Барселоною". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Стартові склади команд

"Барселона": Тер Штеген (капітан) — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Де Йонг, Педрі, Гюндоган — Рафінья, Левандовський, Ямал.

Тренер: Хаві Ернандес.

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (капітан), Люка Ернандес, Нуну Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Фабіан Руїс — Барколя, Дембеле, Мбаппе.

Тренер: Луїс Енріке.

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Барселона

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