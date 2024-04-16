Барселона против ПСЖ — стартовые составы на матч четвертьфинала Лиги чемпионов

Футболисты "Барселоны" празднуют гол. Фото: Reuters/Jon Nazca

Каталонская "Барселона" принимает французский "ПСЖ" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый поединок неделю назад "сине-гранатовые" выиграли со счетом 3:2.

Хави Эрнандес и Луис Энрике уже показали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Килиан Мбаппе в матче с "Барселоной". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Стартовые составы команд

"Барселона": Тер Штеген (капитан) — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Де Йонг, Педри, Гюндоган — Рафинья, Левандовский, Ямал.

Тренер: Хави Эрнандес.

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос (капитан), Люка Эрнандес, Нуну Мендеш — Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис — Барколя, Дембеле, Мбаппе.

Тренер: Луис Энрике.

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