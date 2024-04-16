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Барселона против ПСЖ — стартовые составы на матч четвертьфинала Лиги чемпионов

16 апреля 2024 20:54
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Барселона против ПСЖ — стартовые составы на матч четвертьфинала Лиги чемпионов
Футболисты "Барселоны" празднуют гол. Фото: Reuters/Jon Nazca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" принимает французский "ПСЖ" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый поединок неделю назад "сине-гранатовые" выиграли со счетом 3:2. 

Хави Эрнандес и Луис Энрике уже показали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"Барселона" испытывает кадровые проблемы после прошлого матча с "ПСЖ". Из-за дисквалификации на поле не смогут выйти капитан команды Сержи Роберто и защитник Андреас Кристенсен. У Хави почти не остается игроков, которых можно выпустить на замену. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче с "Барселоной". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Стартовые составы команд 

"Барселона": Тер Штеген (капитан) — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Де Йонг, Педри, Гюндоган — Рафинья, Левандовский, Ямал. 

Тренер: Хави Эрнандес. 

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос (капитан), Люка Эрнандес, Нуну Мендеш — Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис — Барколя, Дембеле, Мбаппе. 

Тренер: Луис Энрике. 

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