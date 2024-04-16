Барселона против ПСЖ — стартовые составы на матч четвертьфинала Лиги чемпионов
Каталонская "Барселона" принимает французский "ПСЖ" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый поединок неделю назад "сине-гранатовые" выиграли со счетом 3:2.
Хави Эрнандес и Луис Энрике уже показали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Барселона" испытывает кадровые проблемы после прошлого матча с "ПСЖ". Из-за дисквалификации на поле не смогут выйти капитан команды Сержи Роберто и защитник Андреас Кристенсен. У Хави почти не остается игроков, которых можно выпустить на замену.
Стартовые составы команд
"Барселона": Тер Штеген (капитан) — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Де Йонг, Педри, Гюндоган — Рафинья, Левандовский, Ямал.
Тренер: Хави Эрнандес.
"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос (капитан), Люка Эрнандес, Нуну Мендеш — Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис — Барколя, Дембеле, Мбаппе.
Тренер: Луис Энрике.
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