Луис Энрике назвал причину, которая принесет ПСЖ победу над Барселоной

Луис Энрике во время матча. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике пообещал удивить "Барселону" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Каталонцы выиграли в Париже со счетом 3:2 и теперь примут соперника дома.

Луис Энрике сделал выводы из поражения "ПСЖ" недельной давности, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Наставник "ПСЖ" напомнил о том, что парижская команда никогда в истории не выходила в полуфинал Лиги чемпионов после поражения в первом поединке 1/4. Луис Энрике пообещал, что эта негативная тенденция прервется.

Борьба в матче "Барселоны" и "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Как "ПСЖ" сыграет с "Барселоной"

Главный тренер парижан признал свои тактические ошибки в прошлом матче, который привел к поражению "ПСЖ". Он пообещал, что в ответном поединке французская команда не позволит "Барселоне" играть в "вертикальный футбол".

Луис Энрике собирается сделать изменения в полузащите "ПСЖ". Это касается и набора футболистов, и тактики на матч. Тренер считает, что ответная встреча соперников тоже получится результативной.

"Второй матч будет отличаться от первой встречи. У нас было время для того, чтобы проанализировать ситуацию и внести необходимые изменения. Мои подопечные продемонстрируют, что такое воля к победе", — заявил Луис Энрике.

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