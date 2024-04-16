Луис Энрике назвал причину, которая принесет ПСЖ победу над Барселоной
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике пообещал удивить "Барселону" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Каталонцы выиграли в Париже со счетом 3:2 и теперь примут соперника дома.
Луис Энрике сделал выводы из поражения "ПСЖ" недельной давности, сообщает официальный сайт УЕФА.
Наставник "ПСЖ" напомнил о том, что парижская команда никогда в истории не выходила в полуфинал Лиги чемпионов после поражения в первом поединке 1/4. Луис Энрике пообещал, что эта негативная тенденция прервется.
Как "ПСЖ" сыграет с "Барселоной"
Главный тренер парижан признал свои тактические ошибки в прошлом матче, который привел к поражению "ПСЖ". Он пообещал, что в ответном поединке французская команда не позволит "Барселоне" играть в "вертикальный футбол".
Луис Энрике собирается сделать изменения в полузащите "ПСЖ". Это касается и набора футболистов, и тактики на матч. Тренер считает, что ответная встреча соперников тоже получится результативной.
"Второй матч будет отличаться от первой встречи. У нас было время для того, чтобы проанализировать ситуацию и внести необходимые изменения. Мои подопечные продемонстрируют, что такое воля к победе", — заявил Луис Энрике.
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