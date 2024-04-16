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Луис Энрике назвал причину, которая принесет ПСЖ победу над Барселоной

16 апреля 2024 13:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луис Энрике назвал причину, которая принесет ПСЖ победу над Барселоной
Луис Энрике во время матча. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике пообещал удивить "Барселону" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Каталонцы выиграли в Париже со счетом 3:2 и теперь примут соперника дома.

Луис Энрике сделал выводы из поражения "ПСЖ" недельной давности, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Наставник "ПСЖ" напомнил о том, что парижская команда никогда в истории не выходила в полуфинал Лиги чемпионов после поражения в первом поединке 1/4. Луис Энрике пообещал, что эта негативная тенденция прервется. 

Роберт Левандовский
Борьба в матче "Барселоны" и "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Как "ПСЖ" сыграет с "Барселоной" 

Главный тренер парижан признал свои тактические ошибки в прошлом матче, который привел к поражению "ПСЖ". Он пообещал, что в ответном поединке французская команда не позволит "Барселоне" играть в "вертикальный футбол". 

Луис Энрике собирается сделать изменения в полузащите "ПСЖ". Это касается и набора футболистов, и тактики на матч. Тренер считает, что ответная встреча соперников тоже получится результативной. 

"Второй матч будет отличаться от первой встречи. У нас было время для того, чтобы проанализировать ситуацию и внести необходимые изменения. Мои подопечные продемонстрируют, что такое воля к победе", — заявил Луис Энрике. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Не только Трубин — "Бенфика" купит еще одного украинского игрока.

спорт
футбол
Лига чемпионов
ПСЖ
Барселона
Луис Энрике

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