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Рафинья согласился уйти из Барселоны — куда каталонцы продадут бразильца

16 апреля 2024 10:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Рафинья согласился уйти из Барселоны — куда каталонцы продадут бразильца
Рафинья покоряет Париж. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник сборной Бразилии Рафинья может вернуться в английскую Премьер-лигу. "Барселона" и сам футболист готовы согласиться на трансфер летом этого года. 

"Барселона" может заработать на продаже одного из своих лидеров большие деньги, сообщает Sport.es

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Руководство "Барселоны" уже получило несколько предложений о трансфере 27-летнего Рафиньи. В услугах бразильского футболиста были заинтересованы несколько клубов из Саудовской Аравии. 

Потенциальные покупатели предлагали за Рафинью более 100 млн евро. "Барселону" устраивали такие условия, поскольку каталонский клуб до сих пор испытывает финансовые проблемы. При этом сам футболисты отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Однако "Барселона" скоро получит новые предложение по бразильцу, которые могут устроить все стороны. 

Куда Рафинья уйдет из "Барселоны"

Сразу несколько английских клубов хотят вернуть бразильца в Премьер-лигу. Речь идет о "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые хотят усилиться результативным бомбардиром. Каждый из этих клубов готов заплатить за футболиста 80 млн евро. 

Рафинья готов переехать в Англию, а "Барселону" устраивает такая сумма отступных за бразильца. Не исключено, что уже ближайшим летом один из лидеров каталонской команды переедет на "Олд Траффорд" или "Стэмфорд Бридж". 

Рафинья
Рафинья в матче с "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

В сезоне 2023/2024 Рафинья провел в составе "Барселоны" 31 поединок, забил восемь голов и сделал десять результативных передач. Неделю назад он отметился дублем в ворота "ПСЖ" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Не только Трубин — "Бенфика" купит еще одного украинского игрока.

Луческу получил выгодное предложение — Мирча готов возглавить новый клуб. 

Бывший тренер "Баварии" поздравил "Байер" с чемпионским титулом — что он сказал.

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