Рафінья погодився піти з Барселони — куди каталонці продадуть бразильця
Атакувальний півзахисник збірної Бразилії Рафінья може повернутися до англійської Прем'єр-ліги. "Барселона" та сам футболіст готові погодитися на трансфер влітку цього року.
"Барселона" може заробити на продажі одного зі своїх лідерів великі гроші, повідомляє Sport.es.
Керівництво "Барселони" вже отримало декілька пропозицій про трансфер 27-річного Рафіньї. У послугах бразильського футболіста були зацікавлені декілька клубів із Саудівської Аравії.
Потенційні покупці пропонували за Рафінью понад 100 млн євро. "Барселону" влаштовували такі умови, оскільки каталонський клуб ще й досі має фінансові проблеми. Сам футболіст відмовився від переїзду до Саудівської Аравії. Однак "Барселона" незабаром отримає нові пропозиції щодо бразильця, які можуть влаштувати всі сторони.
Куди Рафінья піде з "Барселони"
Одразу декілька англійських клубів хочуть повернути бразильця до Прем'єр-ліги. Йдеться про "Манчестер Юнайтед" та "Челсі", які хочуть посилитися результативним бомбардиром. Кожен із цих клубів готовий заплатити за футболіста 80 млн євро.
Рафінья готовий переїхати до Англії, а "Барселону" влаштовує така сума відступних за бразильця. Не виключено, що вже найближчого літа один із лідерів каталонської команди переїде на "Олд Траффорд" або "Стемфорд Брідж".
У сезоні 2023/2024 Рафінья провів у складі "Барселони" 31 поєдинок, забив вісім голів і зробив десять результативних передач. Тиждень тому він відзначився дублем у ворота "ПСЖ" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
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