Рафінья погодився піти з Барселони — куди каталонці продадуть бразильця

Рафінья підкорює Париж. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Атакувальний півзахисник збірної Бразилії Рафінья може повернутися до англійської Прем'єр-ліги. "Барселона" та сам футболіст готові погодитися на трансфер влітку цього року.

"Барселона" може заробити на продажі одного зі своїх лідерів великі гроші, повідомляє Sport.es.

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Керівництво "Барселони" вже отримало декілька пропозицій про трансфер 27-річного Рафіньї. У послугах бразильського футболіста були зацікавлені декілька клубів із Саудівської Аравії.

Потенційні покупці пропонували за Рафінью понад 100 млн євро. "Барселону" влаштовували такі умови, оскільки каталонський клуб ще й досі має фінансові проблеми. Сам футболіст відмовився від переїзду до Саудівської Аравії. Однак "Барселона" незабаром отримає нові пропозиції щодо бразильця, які можуть влаштувати всі сторони.

Куди Рафінья піде з "Барселони"

Одразу декілька англійських клубів хочуть повернути бразильця до Прем'єр-ліги. Йдеться про "Манчестер Юнайтед" та "Челсі", які хочуть посилитися результативним бомбардиром. Кожен із цих клубів готовий заплатити за футболіста 80 млн євро.

Рафінья готовий переїхати до Англії, а "Барселону" влаштовує така сума відступних за бразильця. Не виключено, що вже найближчого літа один із лідерів каталонської команди переїде на "Олд Траффорд" або "Стемфорд Брідж".

Рафінья у матчі з "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

У сезоні 2023/2024 Рафінья провів у складі "Барселони" 31 поєдинок, забив вісім голів і зробив десять результативних передач. Тиждень тому він відзначився дублем у ворота "ПСЖ" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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