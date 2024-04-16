Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Рафінья погодився піти з Барселони — куди каталонці продадуть бразильця arrow

Рафінья погодився піти з Барселони — куди каталонці продадуть бразильця

16 квітня 2024 10:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Рафінья погодився піти з Барселони — куди каталонці продадуть бразильця
Рафінья підкорює Париж. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Атакувальний півзахисник збірної Бразилії Рафінья може повернутися до англійської Прем'єр-ліги. "Барселона" та сам футболіст готові погодитися на трансфер влітку цього року.

"Барселона" може заробити на продажі одного зі своїх лідерів великі гроші, повідомляє Sport.es.

Читайте також:

Керівництво "Барселони" вже отримало декілька пропозицій про трансфер 27-річного Рафіньї. У послугах бразильського футболіста були зацікавлені декілька клубів із Саудівської Аравії.

Потенційні покупці пропонували за Рафінью понад 100 млн євро. "Барселону" влаштовували такі умови, оскільки каталонський клуб ще й досі має фінансові проблеми. Сам футболіст відмовився від переїзду до Саудівської Аравії. Однак "Барселона" незабаром отримає нові пропозиції щодо бразильця, які можуть влаштувати всі сторони.

Куди Рафінья піде з "Барселони"

Одразу декілька англійських клубів хочуть повернути бразильця до Прем'єр-ліги. Йдеться про "Манчестер Юнайтед" та "Челсі", які хочуть посилитися результативним бомбардиром. Кожен із цих клубів готовий заплатити за футболіста 80 млн євро.

Рафінья готовий переїхати до Англії, а "Барселону" влаштовує така сума відступних за бразильця. Не виключено, що вже найближчого літа один із лідерів каталонської команди переїде на "Олд Траффорд" або "Стемфорд Брідж".

Рафінья
Рафінья у матчі з "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

У сезоні 2023/2024 Рафінья провів у складі "Барселони" 31 поєдинок, забив вісім голів і зробив десять результативних передач. Тиждень тому він відзначився дублем у ворота "ПСЖ" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.

"Баварія" отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч.

Не тільки Трубін — "Бенфіка" придбає ще одного українського гравця.

Луческу отримав вигідну пропозицію — Мірча готовий очолити новий клуб. 

Колишній тренер "Баварії" привітав "Баєр" із чемпіонським титулом — що він сказав.

спорт
футбол
Футбол трансфери
Барселона
Рафінья

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем