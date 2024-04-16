Луїс Енріке назвав причину, яка принесе ПСЖ перемогу над Барселоною

Луїс Енріке під час матчу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке пообіцяв здивувати "Барселону" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Каталонці виграли у Парижі з рахунком 3:2 і тепер прийматимуть суперника вдома.

Луїс Енріке зробив висновки з поразки "ПСЖ" тижневої давності, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Наставник "ПСЖ" нагадав про те, що паризька команда ніколи в історії не виходила до півфіналу Ліги чемпіонів після поразки у першому поєдинку 1/4. Луїс Енріке пообіцяв, що ця негативна тенденція перерветься.

Боротьба у матчі "Барселони" та "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Як "ПСЖ" зіграє з "Барселоною"

Головний тренер парижан визнав свої тактичні помилки у минулому матчі, який призвів до поразки "ПСЖ". Він пообіцяв, що у поєдинку у відповідь французька команда не дозволить "Барселоні" грати у "вертикальний футбол".

Луїс Енріке збирається зробити зміни у півзахисті "ПСЖ". Це стосується і набору футболістів, тактики на матч. Тренер вважає, що зустріч у відповідь суперників теж вийде результативною.

"Другий матч відрізнятиметься від першої зустрічі. У нас був час для того, щоб проаналізувати ситуацію та внести необхідні зміни. Мої підопічні продемонструють, що таке воля до перемоги", — заявив Луїс Енріке.

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