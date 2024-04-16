Луїс Енріке назвав причину, яка принесе ПСЖ перемогу над Барселоною
Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке пообіцяв здивувати "Барселону" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Каталонці виграли у Парижі з рахунком 3:2 і тепер прийматимуть суперника вдома.
Луїс Енріке зробив висновки з поразки "ПСЖ" тижневої давності, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Наставник "ПСЖ" нагадав про те, що паризька команда ніколи в історії не виходила до півфіналу Ліги чемпіонів після поразки у першому поєдинку 1/4. Луїс Енріке пообіцяв, що ця негативна тенденція перерветься.
Як "ПСЖ" зіграє з "Барселоною"
Головний тренер парижан визнав свої тактичні помилки у минулому матчі, який призвів до поразки "ПСЖ". Він пообіцяв, що у поєдинку у відповідь французька команда не дозволить "Барселоні" грати у "вертикальний футбол".
Луїс Енріке збирається зробити зміни у півзахисті "ПСЖ". Це стосується і набору футболістів, тактики на матч. Тренер вважає, що зустріч у відповідь суперників теж вийде результативною.
"Другий матч відрізнятиметься від першої зустрічі. У нас був час для того, щоб проаналізувати ситуацію та внести необхідні зміни. Мої підопічні продемонструють, що таке воля до перемоги", — заявив Луїс Енріке.
Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.
Суркіс ухвалив рішення щодо трансферу Волошина з "Динамо".
Юрген Клопп отримає пропозицію про роботу, від якої не зможе відмовитись.
"Баварія" отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч.
Не тільки Трубін — "Бенфіка" придбає ще одного українського гравця.
Читайте Новини.LIVE!