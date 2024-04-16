Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

Василь Вірастюк під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Колишній чемпіон світу у силовому багатоборстві Василь Вірастюк поділився думкою про мобілізацію одного зі своїх синів. Політик відповів на запитання про те, чи піде його первісток служити до армії.

Депутат Верховної Ради України відверто прокоментував готовність сина приєднатися до ЗСУ в інтерв'ю YouTube-каналу "Слава+".

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Василь Вірастюк виховує трьох дітей. Його старшому синові Адаму 21 рік. Заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк пояснив, як ставиться до ініціативи мобілізації з 20 років, з якою раніше виступили деякі експерти та волонтери.

Що Вірастюк розповів про мобілізацію

Український політик вважає, що кожен українець має самостійно вирішувати, чи готовий він приєднатися до ЗСУ у 20 років. Вірастюк зазначив, що деякі громадяни не хочуть цього робити й у 30 років, але є добровольці, які проходять навчання у бойових бригадах одразу після досягнення повноліття.

Василь Вірастюк розповів, що й сам був романтиком у 18 років. Український атлет заповнив анкету для того, щоби пройти службу у французькому Іноземному легіоні.

"Для мене це була певна романтика. Я розмовляв з хлопцями, які вирушили туди через певну романтику та захоплення військовою справою", — зазначив Вірастюк.

Вірастюк у Верховній Раді. Фото: УНІАН

Депутат Верховної Ради розуміє, що відсоток людей, які готові добровільно вирушити на фронт, є невеликим. Вірастюк заявив, що для людини нормально не бути готовою воювати, бо всі хочуть жити.

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