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Шапаренко та Бражко готуються піти з Динамо — що відомо

18 квітня 2024 13:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шапаренко та Бражко готуються піти з Динамо — що відомо
Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" може продати декількох молодих футболістів під час літнього трансферного вікна. Клуб отримає пропозиції про перехід гравців збірної України.

Микола Шапаренко та Володимир Бражко можуть переїхати до італійської Серії А, повідомляє Tutto Mercato.

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Багато європейських клубів звернули увагу на футболістів київського "Динамо", яке вже за кілька місяців отримає пропозиції щодо трансферу своїх вихованців. Лідери півзахисту київської команди викликали інтерес у потенційних покупців з Італії.

Володимир Бражко
Володимир Бражко у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Куди можуть піти гравці "Динамо"

За грою Миколи Шапаренка вже давно спостерігають закордонні клуби. Тяжка травма вивела 25-річного хавбека з ладу на тривалий термін, проте він уже повернувся на поле та близький до оптимальної фізичної форми.

У послугах Шапаренка зацікавлені римський "Лаціо" та "Фіорентина". Київське "Динамо" готове відпустити футболіста, але хоче заробити на трансфері не менше 10 млн євро, що може відлякати покупців.

Володимир Бражко
Володимир Бражко завдає удару по воротах суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Ще одним гравцем, яким цікавляться в Італії, є 22-річний Володимир Бражко, який нещодавно дебютував у збірній України. За інформацією італійських журналістів, молодий українець цікавий римській "Ромі". Також за його прогресом спостерігають клуби з Англії та Іспанії.

У сезоні 2023/2024 Шапаренко зіграв за "Динамо" 17 матчів, забив два голи та зробив три результативні передачі. Бражко провів 22 поєдинки, записав на свій рахунок шість м'ячів та дві результативні передачі.

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Микола Шапаренко
Володимир Бражко

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