Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо вже влітку може продати одного з молодих вихованців — про кого йдеться arrow

Динамо вже влітку може продати одного з молодих вихованців — про кого йдеться

11 квітня 2024 17:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо вже влітку може продати одного з молодих вихованців — про кого йдеться
Гравці "Динамо" перед тренуванням. Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Один із вихованців київського "Динамо" найближчим часом може перейти до закордонного клубу. Атакувальним півзахисником української команди цікавиться представник чемпіонату Франції.

Назар Волошин може піти з "Динамо" найближчого літа, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

Молодий футболіст київського "Динамо" Назар Волошин може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1. У послугах 20-річного півзахисника цікавиться місцевий "Страсбур".

Трансфер Волошина з "Динамо"

Тренерський штаб "Страсбура" шукає футболіста на позиції вінгера. Кандидатуру Назара Волошина вже погоджено з керівництвом клубу. "Динамо" скоро отримає запит щодо молодого футболіста.

Назар Волошин
Назар Волошин у тренажерному залі. Фото: пресслужба "Динамо"

Після 28 турів чемпіонату Франції "Страсбур" йде на 13-му місці в турнірній таблиці. Орієнтовна трансферна вартість Волошина складає два мільйони євро. Контракт Назара із "Динамо" діє до літа 2027 року.

У сезоні 2023/2024 Волошин зіграв 19 матчів у всіх турнірах. Півзахисник забив п'ять голів та зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" через трансфер до Лондона відомого гравця. 

Миколенко перейде з "Евертона" до відомого клубу — деталі. 

Хаві назвав найкращих гравців "Барселони" після перемоги над "ПСЖ" у Лізі чемпіонів. 

Мбаппе провалив матч із "Барселоною" — уболівальники розкритикували форварда. 

Бущан оцінив помилки Луніна у матчі "Реала" з "Манчестер Сіті".

Циганков отримав нову травму в "Жироні" — що відомо.

спорт
футбол
Динамо
Футбол трансфери
Назарій Волошин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен