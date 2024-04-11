Динамо вже влітку може продати одного з молодих вихованців — про кого йдеться
Один із вихованців київського "Динамо" найближчим часом може перейти до закордонного клубу. Атакувальним півзахисником української команди цікавиться представник чемпіонату Франції.
Назар Волошин може піти з "Динамо" найближчого літа, повідомляє "ТаТоТаке".
Молодий футболіст київського "Динамо" Назар Волошин може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1. У послугах 20-річного півзахисника цікавиться місцевий "Страсбур".
Трансфер Волошина з "Динамо"
Тренерський штаб "Страсбура" шукає футболіста на позиції вінгера. Кандидатуру Назара Волошина вже погоджено з керівництвом клубу. "Динамо" скоро отримає запит щодо молодого футболіста.
Після 28 турів чемпіонату Франції "Страсбур" йде на 13-му місці в турнірній таблиці. Орієнтовна трансферна вартість Волошина складає два мільйони євро. Контракт Назара із "Динамо" діє до літа 2027 року.
У сезоні 2023/2024 Волошин зіграв 19 матчів у всіх турнірах. Півзахисник забив п'ять голів та зробив три результативні передачі.
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