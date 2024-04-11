Динамо уже летом может продать одного из молодых воспитанников — о ком речь

Игроки "Динамо" перед тренировкой. Фото: пресс-служба клуба

Один из воспитанников киевского "Динамо" в ближайшее время может перейти в зарубежный клуб. Атакующим полузащитником украинской команды интересуется представитель из чемпионата Франции.

Назар Волошин может уйти из "Динамо" ближайшим летом, сообщает "ТаТоТаке".

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Трансфер Волошина из "Динамо"

Тренерский штаб "Страсбура" ищет футболиста на позицию вингера. Кандидатура Назара Волошина уже согласована с руководством клуба. "Динамо" скоро получит запрос по молодому футболисту.

Назар Волошин в тренажерном зале. Фото: пресс-служба "Динамо"

После 28 туров чемпионата Франции "Страсбур" идет на 13 месте в турнирной таблице. Ориентировочная трансферная стоимость Волошина составляет два миллиона евро. Контракт Назара с "Динамо" действует до лета 2027 года.

В сезоне 2023/2024 Волошин сыграл 19 матчей во всех турнирах. Полузащитник забил пять голов и сделал три результативные передачи.

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