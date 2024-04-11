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Динамо уже летом может продать одного из молодых воспитанников — о ком речь

11 апреля 2024 17:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо уже летом может продать одного из молодых воспитанников — о ком речь
Игроки "Динамо" перед тренировкой. Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Один из воспитанников киевского "Динамо" в ближайшее время может перейти в зарубежный клуб. Атакующим полузащитником украинской команды интересуется представитель из чемпионата Франции. 

Назар Волошин может уйти из "Динамо" ближайшим летом, сообщает "ТаТоТаке". 

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Молодой футболист киевского "Динамо" Назар Волошин может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах 20-летнего полузащитника интересуется местный "Страсбур". 

Трансфер Волошина из "Динамо"

Тренерский штаб "Страсбура" ищет футболиста на позицию вингера. Кандидатура Назара Волошина уже согласована с руководством клуба. "Динамо" скоро получит запрос по молодому футболисту. 

Назар Волошин
Назар Волошин в тренажерном зале. Фото: пресс-служба "Динамо"

После 28 туров чемпионата Франции "Страсбур" идет на 13 месте в турнирной таблице. Ориентировочная трансферная стоимость Волошина составляет два миллиона евро. Контракт Назара с "Динамо" действует до лета 2027 года. 

В сезоне 2023/2024 Волошин сыграл 19 матчей во всех турнирах. Полузащитник забил пять голов и сделал три результативные передачи. 

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Назарий Волошин

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