Динамо уже летом может продать одного из молодых воспитанников — о ком речь
Один из воспитанников киевского "Динамо" в ближайшее время может перейти в зарубежный клуб. Атакующим полузащитником украинской команды интересуется представитель из чемпионата Франции.
Назар Волошин может уйти из "Динамо" ближайшим летом, сообщает "ТаТоТаке".
Молодой футболист киевского "Динамо" Назар Волошин может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах 20-летнего полузащитника интересуется местный "Страсбур".
Трансфер Волошина из "Динамо"
Тренерский штаб "Страсбура" ищет футболиста на позицию вингера. Кандидатура Назара Волошина уже согласована с руководством клуба. "Динамо" скоро получит запрос по молодому футболисту.
После 28 туров чемпионата Франции "Страсбур" идет на 13 месте в турнирной таблице. Ориентировочная трансферная стоимость Волошина составляет два миллиона евро. Контракт Назара с "Динамо" действует до лета 2027 года.
В сезоне 2023/2024 Волошин сыграл 19 матчей во всех турнирах. Полузащитник забил пять голов и сделал три результативные передачи.
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