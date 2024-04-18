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Шапаренко и Бражко готовятся уйти из Динамо — что известно

18 апреля 2024 13:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко и Бражко готовятся уйти из Динамо — что известно
Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" может продать несколько молодых футболистов во время летнего трансферного окна. Клуб получит предложения о переходе игроков сборной Украины

Николай Шапаренко и Владимир Бражко могут переехать в итальянскую Серию А, сообщает Tutto Mercato

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Многие европейские клубы обратили внимание на футболистов киевского "Динамо", которое уже через несколько месяцев получит предложения о трансфере своих воспитанников. Лидеры полузащиты киевской команды вызвали интерес у потенциальных покупателей из Италии. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Куда могут уйти игроки "Динамо" 

За игрой Николая Шапаренко уже давно наблюдают зарубежные клубы. Тяжелая травма вывела 25-летнего хавбека из строя на длительный срок, однако он уже вернулся на поле и близок к оптимальной физической форме. 

В услугах Шапаренко заинтересованы римский "Лацио" и "Фиорентина". Киевское "Динамо" готово отпустить футболиста, но хочет заработать на трансфере не менее 10 млн евро, что может отпугнуть покупателей. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко бьет по воротам соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Еще одним игроком, которым интересуются в Италии, является 22-летний Владимир Бражко, который недавно дебютировал в сборной Украины. Согласно информации итальянских журналистов, молодой украинец интересен римской "Роме". Также за его прогрессом наблюдают клубы из Англии и Испании. 

В сезоне 2023/2024 Шапаренко сыграл за "Динамо" 17 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Бражко провел 22 поединка, записал на свой счет шесть мячей и две результативные передачи. 

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