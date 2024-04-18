Лунин вывел Реал в полуфинал Лиги чемпионов и прокомментировал свою игру
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин поделился эмоциями после выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов. Украинец стал одним из главных героев своей команды в ответном матче с "Манчестер Сити".
"Реал" обыграл английскую команду в серии пенальти, сообщает портал Новини.LIVE.
"Манчестер Сити" и "Реал" обменялись голами в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Поединок дошел до дополнительных таймов, а затем и до серии пенальти.
Андрей Лунин во время поединка несколько раз спас свою команду от пропущенного гола, а затем стал героем серии пенальти. Украинец отразил удары Бернарду Силвы и Ковачича. "Реал" выиграл серию со счетом 4:3, "королевский клуб" вышел в полуфинал ЛЧ.
Что Лунин сказал после матча
Украинский голкипер мадридского "Реала" вскоре после победы в серии пенальти назвал себя самым счастливым человеком в мире. В интервью официальному сайту УЕФА Андрей Лунин поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжение карьеры.
"У меня не осталось сил, я просто истощен. Мы одержали важную победу. Я очень упорно тренируюсь каждый день, чтобы надежно играть в такие моменты. Знал, куда пробьет Ковачич во время серии пенальти, это помогло мне принять верное решение", — рассказал Лунин.
Голкипер признался в том, что футболисты "Реала" тренировали пенальти. По словам Лунина, Лука Модрич дал ему несколько важных советов о том, как вести себя в воротах во время одиннадцатиметровых ударов.
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