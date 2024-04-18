Лунин в серии пенальти вырвал для Реала победу над Ман Сити в Лиге чемпионов

Андрей Лунин во время гола Де Брюйне. Фото: Reuters

В рамках ответного четвертьфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимал "Реал". Первый матч завершился со счетом 3:3.

В ответном матче "Реал" победил в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Манчестер Сити" — "Реал"

Англичане у себя дома были фаворитами, ведь у них лучше командная игры и сыгранность на интуитивном уровне. Именно поэтому Анчелотти решил не придумывать ничего нового и сыграл от защиты, с выбегающими в контратаки Винисиусом и Родриго.

Тактика Анчелотти принесла успех на 12-й минуте. Винисиус прострелил с правого фланга, а Родриго со второй попытки пробил Эдерсона.

После пропущенного мяча "Манчестер Сити" начали терзать защитные редуты "Реала". Были моменты, когда мадридцам пришлось выставлять "автобус" у своих ворот и играть на вынос мяча со своей половины поля.

Игроки "Манчестер Сити" не единожды доводили дело к ударам, но либо Лунин спасал ворота, либо они промахивались.

На 76-й минуте "Манчестер Сити" все же сравнял счет. Неудивительно, что сделал это Де Брюйне. Доку с правого фланга штрафной площадки прострелил и мяч от защитника "Реала" отлетел на Кевина, который расстрелял ворота Лунина. Этом эпизоде у Андрея не было шансов спасти ворота.

На пропущенный мяч "Реал" ответил не стремительными атаками, а безошибочной игрой в защите. До конца основного времени у "Ман Сити" было немного моментов.

В первом дополнительном тайме "Реал" без Винисиуса и Родриго начал чаще контратаковать. Однако, все равно преимущество было у "Ман Сити", но голевых моментов становилось еще меньше. Поэтому не удивило, что команды дождались серии пенальти.

С 11-метровых у "Реала" первым бил Модрич и он промахнулся. До этого Альварес пробил Лунина.

Вторым у "Ман Сити" бил Бернарду Силва и он пробил легко по центру — Лунин легко забрал мяч. У "Реала" Беллингем не промахнулся.

Третьим у "Ман Сити" бил Ковачич и с его ударом Лунин также справился. У мадридцев Лукас Васкес развел мяч и Эдерсона.

Намного увереннее у "Ман Сити" пробил Фоден, не оставивший Лунину шансов. Однако у "Реала" не испытал проблем Начо.

Пятый пенальти у "Ман Сити" бил Эдерсон и бразильский голкипер обыграл своего коллегу. Героизм бразильца не помог, поскольку Рюдигер не промахнулся — 4:3.

"Манчестер Сити" — "Реал" — 1:1 (3:3) по пен. 4:3

Голы: где Брюйне, 76 — Родриго, 12

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Диаш, Аканджи (Ковачич, 112), Гвардиол — Родри, де Брюйне (Стоунз, 112) — Силва, Фоден, Грилиш (Доку, 72) — Голанд (Альварес, 91).

"Реал": Лунин — Карвахаль (Милитао, 110), Рюдигер, Начо, Менди — Камавинга — Вальверде, Кроос (Модрич, 79) — Беллингем — Родриго (Диас, 84), Винисиус.

Предупреждения: Грилиш, Гвардиол – Карвахаль, Родри, Менди

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба.

Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.