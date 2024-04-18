Лунін у серії пенальті вирвав для Реалу перемогу над Ман Сіті в Лізі чемпіонів

Андрій Лунін під час голу Де Брюйне. Фото: Reuters

У рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів в матчі-відповіді "Манчестер Сіті" приймав "Реал". Перший матч завершився з рахунком 3:3.

У матчі-відповіді "Реал" переміг у серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Манчестер Сіті" — "Реал"

Англійці у себе вдома були фаворитами, адже у них краща командна гра та зіграність на інтуїтивному рівні. Саме тому Анчелотті вирішив не вигадувати нічого нового і зіграв від захисту, щоб вибігають у контратаки Вінісіус та Родріго.

Тактика Анчелотті принесла успіх на 12-й хвилині. Вінісіус прострілив із правого флангу, а Родріго з другої спроби пробив Едерсона.

Після пропущеного м'яча "Манчестер Сіті" почав розривати захисні редути "Реала". Були моменти, коли мадридцям довелося виставляти "автобус" біля своїх воріт та грати на винос м'яча зі своєї половини поля.

Гравці "Манчестер Сіті" не раз доводили справу до ударів, але або Лунін рятував ворота, або вони промахувалися.

На 76-й хвилині "Манчестер Сіті" все ж таки зрівняв рахунок. Не дивно, що зробив Де Брюйне. Доку з правого флангу штрафного майданчика прострілив та м'яч від захисника "Реала" відлетів на Кевіна, який розстріляв ворота Луніна. В цьому епізоді Андрій не мав шансів врятувати ворота.

На пропущений м'яч "Реал" відповів не стрімкими атаками, а безпомилковою грою у захисті. До кінця основного часу "Ман Сіті" мав кілька моментів.

У першому додатковому таймі "Реал" без Вінісіуса та Родріго почав частіше контратакувати. Однак все одно перевага була у "Ман Сіті", але гольових моментів ставало ще менше. Тож не здивувало, що команди дочекалися серії пенальті.

З 11-метрових у "Реала" першим бив Модріч і він схибив. До цього Альварес пробив Луніна.

Другим у "Ман Сіті" бив Бернарду Сілва і він пробив легко по центру — Лунін легко забрав м'яч. У "Реала" Беллінгем не схибив.

Третім у "Ман Сіті" бив Ковачич і з його ударом Лунін також впорався. У мадридців Лукас Васкес розвів м'яч та Едерсона.

Набагато впевненіше у "Ман Сіті" пробив Фоден, який не залишив шансів Луніну. Однак у "Реала" не мав проблем Начо.

П'ятий пенальті у "Ман Сіті" бив Едерсон й бразильський голкіпер обіграв свого колегу. Але героїзм бразильця не допоміг, оскільки Рюдігер не схибив — 4:3.

"Манчестер Сіті" — "Реал" — 1:1 (3:3) за пен. 4:3

Голи: де Брюйне, 76 — Родріго, 12

"Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі (Ковачич, 112), Гвардіол — Родрі, де Брюйне (Стоунз, 112) — Сілва, Фоден, Гріліш (Доку, 72) — Голанд (Альварес, 91).

"Реал": Лунін — Карвахаль (Мілітао, 110), Рюдігер, Начо, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос (Модрич, 79) — Беллінгем — Родріго (Діас, 84), Вінісіус.

Попередження: Гріліш, Гвардіол — Карвахаль, Родрі, Менді

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