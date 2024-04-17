Лунін шокував у першому таймі з Ман Сіті — реакція фанатів Реала на гру українця
У рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" приймає мадридський "Реал". Після першого тайму іспанці виграють із рахунком 1:0.
Важлива заслуга цього рахунку в грі українського голкіпера Андрія Луніна, повідомив портал Новини.LIVE.
Реакція фанатів на гру Луніна
Лунін у першому таймі грав безпомилково і врятував ворота від кількох чудових гольових моментів.
"Щойно Лунін нагадав мені Касільяса", — @certrealist.
що casillas flashbacks lunin just gave me— 👾 (@certrealist) April 17, 2024
pic.twitter.com/OoDaLWCqFT
Lunin 🤍🤍 pic.twitter.com/Tpdqc45aqI- Real Madrid Pictures That Go Hard (@RMadridPix) April 17, 2024
MASSIVE SAVE BY LUNIN AND DENIES BRUYNE ..!! #MCIRMA pic.twitter.com/lY1YI1kac8— Haroon Mustafa (@CRICFOOTHAROON) April 17, 2024
"Лунін - це найкращий голкіпер у світі", — @YashRMFC.
LUNIN IS THE BEST GK ITW pic.twitter.com/F3GcPKZcpI— Dr Yash (@YashRMFC) April 17, 2024
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