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Лунін шокував у першому таймі з Ман Сіті — реакція фанатів Реала на гру українця

17 квітня 2024 23:19
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Агабекян Карен
редактор
Лунін шокував у першому таймі з Ман Сіті — реакція фанатів Реала на гру українця
Андрій Лунін. Фото: Reuters/Carl Recine
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" приймає мадридський "Реал". Після першого тайму іспанці виграють із рахунком 1:0.

Важлива заслуга цього рахунку в грі українського голкіпера Андрія Луніна, повідомив портал Новини.LIVE.

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Лунін у першому таймі грав безпомилково і врятував ворота від кількох чудових гольових моментів.

"Щойно Лунін нагадав мені Касільяса", — @certrealist.

"Лунін - це найкращий голкіпер у світі", — @YashRMFC.

Нагадаємо, Довбик піде із "Жирони" наприкінці сезону — з'явився новий претендент на українця.

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"Баварія" отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч.

футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Манчестер Сіті
Андрій Лунін
українські легіонери (футбол)

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