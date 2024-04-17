Лунін шокував у першому таймі з Ман Сіті — реакція фанатів Реала на гру українця

Андрій Лунін. Фото: Reuters/Carl Recine

У рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" приймає мадридський "Реал". Після першого тайму іспанці виграють із рахунком 1:0.

Важлива заслуга цього рахунку в грі українського голкіпера Андрія Луніна, повідомив портал Новини.LIVE.

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Лунін у першому таймі грав безпомилково і врятував ворота від кількох чудових гольових моментів.

"Щойно Лунін нагадав мені Касільяса", — @certrealist.

що casillas flashbacks lunin just gave me

pic.twitter.com/OoDaLWCqFT — 👾 (@certrealist) April 17, 2024

Lunin 🤍🤍 pic.twitter.com/Tpdqc45aqI - Real Madrid Pictures That Go Hard (@RMadridPix) April 17, 2024

MASSIVE SAVE BY LUNIN AND DENIES BRUYNE ..!! #MCIRMA pic.twitter.com/lY1YI1kac8 — Haroon Mustafa (@CRICFOOTHAROON) April 17, 2024

"Лунін - це найкращий голкіпер у світі", — @YashRMFC.

LUNIN IS THE BEST GK ITW pic.twitter.com/F3GcPKZcpI — Dr Yash  (@YashRMFC) April 17, 2024

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