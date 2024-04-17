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Лунин шокировал в первом тайме с Ман Сити — реакция фанатов Реала на игру украинца

17 апреля 2024 23:19
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Агабекян Карен
редактор
Лунин шокировал в первом тайме с Ман Сити — реакция фанатов Реала на игру украинца
Андрей Лунин. Фото: Reuters/Carl Recine
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимает мадридский "Реал". После первого тайма испанцы выигрывают со счетом 1:0.

Немаловажная заслуга в этом у украинского голкипера Андрея Лунина, сообщил портал Новини.LIVE.

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Реакция фанатов на игру Лунина

Лунин в первом тайме играл безошибочно и спас ворота от нескольких отличных голевых моментов.

"Только что Лунин напомнил мне Касильяса", — @certrealist.

"Лунин — это лучший голкипер в мире", — @YashRMFC.
 

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца. 

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Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Андрей Лунин
украинские легионеры (футбол)

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