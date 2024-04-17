Лунин шокировал в первом тайме с Ман Сити — реакция фанатов Реала на игру украинца

Андрей Лунин. Фото: Reuters/Carl Recine

В рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимает мадридский "Реал". После первого тайма испанцы выигрывают со счетом 1:0.

Немаловажная заслуга в этом у украинского голкипера Андрея Лунина, сообщил портал Новини.LIVE.

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Лунин в первом тайме играл безошибочно и спас ворота от нескольких отличных голевых моментов.

"Только что Лунин напомнил мне Касильяса", — @certrealist.

that casillas flashbacks lunin just gave me

pic.twitter.com/OoDaLWCqFT — 👾 (@certrealist) April 17, 2024

Lunin 🤍🤍 pic.twitter.com/Tpdqc45aqI — Real Madrid Pictures That Go Hard (@RMadridPix) April 17, 2024

MASSIVE SAVE BY LUNIN AND DENIES BRUYNE ..!!#MCIRMA pic.twitter.com/lY1YI1kac8 — Haroon Mustafa (@CRICFOOTHAROON) April 17, 2024

"Лунин — это лучший голкипер в мире", — @YashRMFC.



LUNIN IS THE BEST GK ITW pic.twitter.com/F3GcPKZcpI — Dr Yash  (@YashRMFC) April 17, 2024

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