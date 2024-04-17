Лунин шокировал в первом тайме с Ман Сити — реакция фанатов Реала на игру украинца
В рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимает мадридский "Реал". После первого тайма испанцы выигрывают со счетом 1:0.
Немаловажная заслуга в этом у украинского голкипера Андрея Лунина, сообщил портал Новини.LIVE.
Реакция фанатов на игру Лунина
Лунин в первом тайме играл безошибочно и спас ворота от нескольких отличных голевых моментов.
"Только что Лунин напомнил мне Касильяса", — @certrealist.
that casillas flashbacks lunin just gave me— 👾 (@certrealist) April 17, 2024
pic.twitter.com/OoDaLWCqFT
Lunin 🤍🤍 pic.twitter.com/Tpdqc45aqI— Real Madrid Pictures That Go Hard (@RMadridPix) April 17, 2024
MASSIVE SAVE BY LUNIN AND DENIES BRUYNE ..!!#MCIRMA pic.twitter.com/lY1YI1kac8— Haroon Mustafa (@CRICFOOTHAROON) April 17, 2024
"Лунин — это лучший голкипер в мире", — @YashRMFC.
LUNIN IS THE BEST GK ITW pic.twitter.com/F3GcPKZcpI— Dr Yash (@YashRMFC) April 17, 2024
Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца.
Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.
Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.
Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба.
Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".
"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.
Читайте Новини.LIVE!