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Лунін вивів Реал у півфінал Ліги чемпіонів та прокоментував свою гру

18 квітня 2024 09:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін вивів Реал у півфінал Ліги чемпіонів та прокоментував свою гру
Андрій Лунін під час матчу. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін поділився емоціями після виходу своєї команди до півфіналу Ліги чемпіонів. Українець став одним із головних героїв своєї команди у матчі-відповіді з "Манчестер Сіті".

"Реал" обіграв англійську команду у серії пенальті, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Манчестер Сіті" та "Реал" обмінялися голами у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок дійшов до додаткових таймів, а згодом і до серії пенальті.

Андрій Лунін під час поєдинку декілька разів врятував свою команду від пропущеного голу, а згодом став героєм серії пенальті. Українець відбив удари Бернарду Сілви та Ковачича. "Реал" виграв серію з рахунком 4:3, "королівський клуб" вийшов у півфінал ЛЧ.

Андрій Лунін
Лунін відбиває м'яч після удару Бернарду Сілви. Фото: Reuters/Carl Recine

Що Лунін сказав після матчу

Український голкіпер мадридського "Реала" невдовзі після перемоги у серії пенальті назвав себе найщасливішою людиною у світі. В інтерв'ю офіційному сайту УЄФА Андрій Лунін подякував усім, хто підтримував його протягом кар'єри.

"У мене не залишилося сил, я просто виснажений. Ми здобули важливу перемогу. Я дуже завзято тренуюся щодня, щоб надійно грати в такі моменти. Знав, куди проб'є Ковачич під час серії пенальті, це допомогло мені ухвалити правильне рішення", — розповів Лунін.

Голкіпер зізнався у тому, що футболісти "Реала" тренували пенальті. За словами Луніна, Лука Модрич дав йому декілька важливих порад про те, як поводитись у воротах під час одинадцятиметрових ударів.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Манчестер Сіті
Андрій Лунін

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