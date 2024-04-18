Барселона отказалась от трансфера Мбаппе в 2017 году — известна причина

Килиан Мбаппе после матча с "Барселоной". Фото: Reuters/Juan Medina

Лидер сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе мог бы носить сине-гранатовую футболку "Барселоны". Семь лет назад руководство каталонского клуба отказалось от приглашения форварда.

Бывший спортивный директор "Барселона" Хавьер Бордас объяснил, почему клуб отказался от французского игрока, сообщает Daily Star.

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Уже в 2017 году Килиан Мбаппе считался одной из восходящих звезд мирового футбола. Год спустя "ПСЖ" заплатил "Монако" 166 млн евро за юного форварда. Однако француз мог оказаться совсем в другом клубе.

Килиан Мбаппе с партнерами по команде празднует победу. Фото: Reuters/Juan Medina

Почему "Барселона" отказалась от Мбаппе

В том же 2017 году каталонцы интересовались молодым форвардом. Хавьер Бордас, который работал в "Барселоне" спортивным директором при президентах Сандро Роселе и Жозепе Бартомеу, хотел пригласить в команду Килиана Мбаппе.

Мбаппе забивает гол в ворота "Барселоны". Фото: Reuters/Juan Medina

Бордас рассказал, что "сине-гранатовые" действительно интересовались звездой "Монако". В клубе были деньги на серьезные трансферы, однако в итоге было принято решение отказаться от идеи пригласить Мбаппе.

"Клуб решил, что трансфер Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии" принесет больше дивидендов. Я не соглашался с этой идеей. Мы могли позволить себе обоих футболистов, но в итоге упустили Мбаппе", — рассказал Бордас.

С тех пор Килиан Мбаппе регулярно забивает в ворота "Барселоны", когда "ПСЖ" противостоит каталонцам. В недавнем ответном матче четвертьфинала ЛЧ француз отметился дублем в воротах Тер Штегена.

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