Мбаппе стал на один уровень с Шевченко и Ибрагимовичем

Килиан Мбаппе против "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "ПСЖ" обыграл "Барселону" (4:1). Два мяча в этом матче забил Килиан Мбаппе.

25-летний француз благодаря дублю довел количество забитых мячей в Лиге чемпионов до 48, сообщил CANAL+ Foot.

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Кроме победы над "Барселоной", которая всегда сладостно воспринимается в Париже, где помнят времена унизительных поражений от Мессии и Ко., Киллиан пришел к и к важному индивидуальному показателю.

Сейчас Мбаппе делит девятую позицию вместе с легендарными форвардами Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем.

Мбаппе забил свои 48 голов за 71 матч.

Рекордсменом по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов является португалец Криштиану Роналду — 140 голов.

У идущего на втором месте Лионеля Месси 129 голов. Третья позиция у Роберта Левандовски — 94 мячей.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов:

Криштиану Роналду — 140 Лионель Месси — 129 Роберт Левандовски — 94 Карим Бензема — 90 Рауль — 71 Руд Ван Нистельрой — 56 Томас Мюллер — 54 Тьери Анри — 50 Златан Ибрагимович, Андрей Шевченко, Килиан Мбаппе — 48

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