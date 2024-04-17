Мбаппе стал на один уровень с Шевченко и Ибрагимовичем
В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "ПСЖ" обыграл "Барселону" (4:1). Два мяча в этом матче забил Килиан Мбаппе.
25-летний француз благодаря дублю довел количество забитых мячей в Лиге чемпионов до 48, сообщил CANAL+ Foot.
Мбаппе вошел в ТОП-10 лучших бомбардиров
Кроме победы над "Барселоной", которая всегда сладостно воспринимается в Париже, где помнят времена унизительных поражений от Мессии и Ко., Киллиан пришел к и к важному индивидуальному показателю.
Сейчас Мбаппе делит девятую позицию вместе с легендарными форвардами Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем.
Мбаппе забил свои 48 голов за 71 матч.
Рекордсменом по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов является португалец Криштиану Роналду — 140 голов.
У идущего на втором месте Лионеля Месси 129 голов. Третья позиция у Роберта Левандовски — 94 мячей.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов:
- Криштиану Роналду — 140
- Лионель Месси — 129
- Роберт Левандовски — 94
- Карим Бензема — 90
- Рауль — 71
- Руд Ван Нистельрой — 56
- Томас Мюллер — 54
- Тьери Анри — 50
- Златан Ибрагимович, Андрей Шевченко, Килиан Мбаппе — 48
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