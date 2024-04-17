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Мбаппе стал на один уровень с Шевченко и Ибрагимовичем

17 апреля 2024 12:46
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Агабекян Карен
редактор
Мбаппе стал на один уровень с Шевченко и Ибрагимовичем
Килиан Мбаппе против "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "ПСЖ" обыграл "Барселону" (4:1). Два мяча в этом матче забил Килиан Мбаппе.

25-летний француз благодаря дублю довел количество забитых мячей в Лиге чемпионов до 48, сообщил CANAL+ Foot.

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Кроме победы над "Барселоной", которая всегда сладостно воспринимается в Париже, где помнят времена унизительных поражений от Мессии и Ко., Киллиан пришел к и к важному индивидуальному показателю.

Сейчас Мбаппе делит девятую позицию вместе с легендарными форвардами Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем.

Мбаппе забил свои 48 голов за 71 матч.

Рекордсменом по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов является португалец Криштиану Роналду — 140 голов.

У идущего на втором месте Лионеля Месси 129 голов. Третья позиция у Роберта Левандовски — 94 мячей.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов:

  1. Криштиану Роналду — 140
  2. Лионель Месси — 129
  3. Роберт Левандовски — 94
  4. Карим Бензема — 90
  5. Рауль — 71
  6. Руд Ван Нистельрой — 56
  7. Томас Мюллер — 54
  8. Тьери Анри — 50
  9. Златан Ибрагимович, Андрей Шевченко, Килиан Мбаппе — 48

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футбол
Лига чемпионов
Килиан Мбаппе
ПСЖ

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