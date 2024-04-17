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Луис Энрике дал оценку судейству в матче ПСЖ с Барселоной в Лиге чемпионов

17 апреля 2024 09:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луис Энрике дал оценку судейству в матче ПСЖ с Барселоной в Лиге чемпионов
Луис Энрике и Хави Эрнандес. Фото: Reuters/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике назвал лучших игроков своей команды после победы над "Барселоной" в Лиге чемпионов. Французская команда разгромила каталонцев в гостях со счетом 4:1. 

Луис Энрике рассказал, какие эмоции испытал после победы, в интервью официальному сайту УЕФА.

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"ПСЖ" первым пропустил гол в Каталонии, но после удаления Рональда Араухо в составе "Барселоны" французским футболистам удалось перехватить инициативу.  Команда Луиса Энрике забила четыре гола. Килиан Мбаппе оформил дубль, а Усман Дембеле был признан лучшим футболистом матча. 

Что Луис Энрике сказал о победе 

Тренер "ПСЖ" признался, что ему было тяжело во время матча в Каталонии. Луис Энрике несколько лет работал с "Барселоной", и ему было сложно в эмоциональном плане противостоять своей бывшей команде. Однако наставник заявил, что необходимо оставаться профессионалом. Он не сомневается, что "ПСЖ" сумел бы победить даже без удаления в составе "Барселоны". 

Луис Энрике
Луис Энрике во время матча. Фото: Reuters/Albert Gea

Лучшими футболистами матча в составе "ПСЖ" Луис Энрике считает Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Брадли Баркола. Их вклад в победу позволил французам выйти в полуфинал несмотря на поражение в первом матче. 

"Мбаппе продемонстрировал, что является лидером "ПСЖ". Он прекрасно проявил себя в сложный момент поединка. Снимаю шляпу перед ним", — рассказал Луис Энрике. 

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Луис Энрике

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