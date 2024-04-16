Болельщики Барселоны напали на автобус с игроками своей команды — видео
"Барселона" принимает в столице Каталонии "ПСЖ" в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов. Игроки французской команды нескоро забудут этот матч.
Болельщики "Барселоны" доставили игрокам "ПСЖ" не самую теплую встречу, сообщает портал Новини.LIVE.
Во вторник, 16 апреля, проходит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с участием "Барселоны" и "ПСЖ". Болельщики каталонской команды за день до противостояния пообещали устроить Усману Дембеле такой прием, которого не было даже у Луиша Фигу после перехода в мадридский "Реал".
Что произошло в Барселоне
Усман Дембеле перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2023 года за 50 млн евро, хотя наставник каталонцев Хави Эрнандес просил француза остаться. Вингер честно признался, что предложение "ПСЖ" оказалось для него более выгодным.
В прошлом матче парижан с "Барселоной" Дембеле забил гол и бурно отпраздновал это событие. Болельщики каталонской команды посчитали поведение Дембеле недостойным. Они пообещали ответить на действия Усмана в Барселоне.
Однако перед ответным матчем фаны перепутали автобусы команд и забросали пиротехникой не тех футболистов, которых хотели напугать. На месте происшествия дежурят пожарные и полиция.
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