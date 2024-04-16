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Болельщики Барселоны напали на автобус с игроками своей команды — видео

16 апреля 2024 21:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Болельщики Барселоны напали на автобус с игроками своей команды — видео
Беспорядки в Барселоне перед матчем Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Барселона" принимает в столице Каталонии "ПСЖ" в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов. Игроки французской команды нескоро забудут этот матч.

Болельщики "Барселоны" доставили игрокам "ПСЖ" не самую теплую встречу, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Во вторник, 16 апреля, проходит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с участием "Барселоны" и "ПСЖ". Болельщики каталонской команды за день до противостояния пообещали устроить Усману Дембеле такой прием, которого не было даже у Луиша Фигу после перехода в мадридский "Реал". 

Что произошло в Барселоне 

Усман Дембеле перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2023 года за 50 млн евро, хотя наставник каталонцев Хави Эрнандес просил француза остаться. Вингер честно признался, что предложение "ПСЖ" оказалось для него более выгодным. 

В прошлом матче парижан с "Барселоной" Дембеле забил гол и бурно отпраздновал это событие. Болельщики каталонской команды посчитали поведение Дембеле недостойным. Они пообещали ответить на действия Усмана в Барселоне. 

Барселона
Полиция отгоняет болельщиков. Фото: Reuters/Albert Gea

Однако перед ответным матчем фаны перепутали автобусы команд и забросали пиротехникой не тех футболистов, которых хотели напугать. На месте происшествия дежурят пожарные и полиция. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

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скандал
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футбол
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ПСЖ
Барселона
Усман Дембеле
болельщики

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