Болельщики Барселоны напали на автобус с игроками своей команды — видео

Беспорядки в Барселоне перед матчем Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Albert Gea

"Барселона" принимает в столице Каталонии "ПСЖ" в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов. Игроки французской команды нескоро забудут этот матч.

Болельщики "Барселоны" доставили игрокам "ПСЖ" не самую теплую встречу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во вторник, 16 апреля, проходит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с участием "Барселоны" и "ПСЖ". Болельщики каталонской команды за день до противостояния пообещали устроить Усману Дембеле такой прием, которого не было даже у Луиша Фигу после перехода в мадридский "Реал".

Что произошло в Барселоне

Усман Дембеле перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2023 года за 50 млн евро, хотя наставник каталонцев Хави Эрнандес просил француза остаться. Вингер честно признался, что предложение "ПСЖ" оказалось для него более выгодным.

В прошлом матче парижан с "Барселоной" Дембеле забил гол и бурно отпраздновал это событие. Болельщики каталонской команды посчитали поведение Дембеле недостойным. Они пообещали ответить на действия Усмана в Барселоне.

Полиция отгоняет болельщиков. Фото: Reuters/Albert Gea

Однако перед ответным матчем фаны перепутали автобусы команд и забросали пиротехникой не тех футболистов, которых хотели напугать. На месте происшествия дежурят пожарные и полиция.

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