ПСЖ у неймовірному матчі обіграв Барселону та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

Кіліану Мбаппе показали жовту картку. Фото: Reuters/Albert Gea

У столиці Каталонії пройшов матч у відповідь стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "Барселона" прийняла французький "ПСЖ".

Драматургія у цій зустрічі виявилася на найвищому рівні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Тиждень тому "ПСЖ" програв "Барселоні" з рахунком 2:3, але з того часу французькі футболісти відпочивали, а каталонці провели поєдинок у чемпіонаті Іспанії. Підопічні Луїса Енріке захопили ініціативу з перших хвилин зустрічі у відповідь. Команда Хаві Ернандеса охоче віддала м'яч супернику.

Емоції у матчі Ліги чемпіонів

"Барселона" — "ПСЖ" — 1:4 (1:1)

Голи: Рафінья, 12 — Дембеле, 40; Вітіння, 54; Мбаппе, 60 (з пенальті), 88

Вилучення: Араухо, 29 ("Барселона") — фол останньої надії; Хаві, 55 ("Барселона") — груба поведінка

"Барселона": Тер Штеген (капітан) — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу (Фелікс, 82) — Де Йонг (Фермін, 82), Педрі (Ферран, 61), Гюндоган — Рафінья, Левандовський, Ямал (Іньїго Мартінес, 34).

Тренер: Хаві Ернандес.

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (капітан), Люка Ернандес, Нуну Мендеш — Заїр-Емері (Угарте, 80), Вітінья, Фабіан Руїс (Асенсіо, 77) — Барколя (Лі, 77), Дембеле (Коло Муані, 88), Мбаппе.

Тренер: Луїс Енріке.

Футболісти "ПСЖ" пішли в атаку великими силами з перших хвилин матчу, але "Барселона" захищалася дуже впевнено. Натомість перша контратака каталонців принесла їм успіх. Араухо зробив довгу передачу на правий фланг, Ямал обіграв Мендеша й увірвався до чужого штрафного майданчика. Далі був простріл на Рафінью, який забив "ПСЖ" третій гол за тиждень, 1:0!

Незабаром "Барса" втратила шанс забити другий м'яч, Левандовський схибив із вигідної позиції. Після цього почалися неприємності для каталонців. На 29-й хвилині Араухо вирішив збити Барколя поряд зі своїм штрафним. Суддя одразу ж вилучив захисника з поля.

"ПСЖ" посилив тиск на оборону господарів поля. Дембеле, якого в Каталонії дуже не люблять, забив на 40 хвилині після прострілу Барколя, 1:1!

Після перерви "Барсі" довелося дуже важко. На 54-й хвилині Вітінья потужним ударом з-за меж штрафного майданчика вивів "ПСЖ" вперед, 1:2!

Після цього Хаві люто почав ламати обладнання УЄФА, за що тренера "Барселони" видалили з поля.

За декілька хвилин Канселу у своєму штрафному майданчику зніс Дембеле. Суддя Іштван Ковач призначив пенальті у ворота Тер Штегена. Мбаппе переграв воротаря "синьо-гранатових", 1:3!

У атаці у відповідь Гюндоган пробив у штангу воріт "ПСЖ". Незабаром Ілкай впав у чужий штрафний майданчик після контакту із захисником, але рефері не призначив пенальті у ворота гостей. Натомість видалив асистента головного тренера "Барселони".

Всього один м'яч був потрібний каталонцям для того, щоб "повернутись у гру". На 72-й хвилині його міг забити Левандовський, але Доннарумма врятував команду від неприємностей після удару у виконанні Роберта. Наступний момент біля воріт "ПСЖ" на 77-й хвилині втратив Рафінья. Наприкінці матчу Левандовський заробив для "Барси" право на кутовий, а Рафінья прямо від прапорця мало не забив гарний гол. У атаці у відповідь Тер Штеген декілька разів врятував свої ворота, але Мбаппе знайшов можливість оформити дубль, 1:4!

"Барселона" вибула із розіграшу Ліги чемпіонів. Знову у чвертьфіналі та від "ПСЖ", який пройшов далі, як і обіцяв перед грою Луїс Енріке.

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