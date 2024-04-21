Украинский боксер уступил Фьюри, но есть нюанс
Украинский боксер уступил Фьюри единогласное решение судей. Только дело в том, что украинец — это не Александр Усик, а Константин Довбыщенко. Фьюри тоже не "цыганский король" Тайсон, а его двоюродный брат Хьюи Фьюри.
Для украинца это было 16-е поражение, передает Новини.LIVE.
Украинский представитель супертяжелой весовой категории Довбыщенко встречался с бывшим претендентом на титул в дивизион. Поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене Magna Centre в Ротергеме, Великобритания.
Это хорошо и truly back with bang💥 #GBMSports | 20.04.24 | Magna Centre | @talkSPORT pic.twitter.com/93FO2ot5MH— GBM Sports (@gbm_sports) April 21, 2024
На протяжении боя Довбыщенко пытался оказывать давление на оппонента, работая по корпусу, но его действия в большинстве своем читались. Британец при этом легко уходил от атак и сам успешно пробивал.
27 победа для брата Фьюри
В итоге двоюродный брат обладателя пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри одержал победу единогласным решением судей со счетом 59:56, 59:56, 59:56. Для Хьюи это 27 победа при 3-х поражениях.
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