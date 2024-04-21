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Украинский боксер уступил Фьюри, но есть нюанс

21 апреля 2024 10:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Украинский боксер уступил Фьюри, но есть нюанс
Довбищенко и Хьюи Фьюри. Фото: twitter/gbm_sports
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский боксер уступил Фьюри единогласное решение судей. Только дело в том, что украинец — это не Александр Усик, а Константин Довбыщенко. Фьюри тоже не "цыганский король" Тайсон, а его двоюродный брат Хьюи Фьюри.

Для украинца это было 16-е поражение, передает Новини.LIVE.

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Украинский представитель супертяжелой весовой категории Довбыщенко встречался с бывшим претендентом на титул в дивизион. Поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене Magna Centre в Ротергеме, Великобритания.

На протяжении боя Довбыщенко пытался оказывать давление на оппонента, работая по корпусу, но его действия в большинстве своем читались. Британец при этом легко уходил от атак и сам успешно пробивал.

27 победа для брата Фьюри

В итоге двоюродный брат обладателя пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри одержал победу единогласным решением судей со счетом 59:56, 59:56, 59:56. Для Хьюи это 27 победа при 3-х поражениях.

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Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри. 

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Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі
Хьюи Фьюри
Константин Довбыщенко

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