Тайсон Фьюри признался, как отреагирует на поражение от Александра Усика

Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что готов уступить украинцу Александру Усику . Британец сообщил, как поведет себя в случае такого результата.

Об этом "цыганский король" рассказал в интервью Sky Sports, передает Новини.LIVE.

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По словам британского боксера, какой-либо результат в поединке против Усика особо не повлияет на него.

"После завоевания безоговорочного титула я не изменюсь и останусь тем же парнем. У меня миллион долларов в банке, замечательная жена, куча прекрасных детей. У меня есть собаки, дорогие автомобили, украшения, одежда. У меня есть слава, состояние, люди вдохновляются мной. и многих я спас от самоубийства", — уже начал оправдываться Фьюри.

Tyson Fury vs Usyk undisputed fight не далее месяц, и Boxing Fans не говорите о нем. Why is that 🤔 #Boxing pic.twitter.com/8apH2CpyLf — Ray Jackson (@RayJack97010720) Апр 13, 2024

Тайсон также перечислил все свои достижения на всякий случай, будто уже готовит всех к своему фиаско.

"Я написал три книги, работал в WWE, спел с Робби Уильямсом, написал песню Sweet Caroline. Я сделал популярные документальные фильмы для ITV и Netflix. Я являюсь двукратным непобедимым чемпионом мира в сверхтяжелом весе и в течение карьеры завоевал 23 титула", — упоминает британец.

Фьюри идет против Уоррена

Также он надеется на реванш, не смотря на то, что его промоутер Фрэнк Уоррен говорил, что бой ответ будет не нужен и лучше организовать бой с Джошуа.

"Если я приду туда, и меня прибьют через две минуты, это будет типа: "Ну ладно. Очень благодарен и спокойной ночи. Да благословит вас Бог. Увидимся в октябре", — сказал "Gipsy King".

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