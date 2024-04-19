Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тайсон Фьюри признался, как отреагирует на поражение от Александра Усика arrow

Тайсон Фьюри признался, как отреагирует на поражение от Александра Усика

19 апреля 2024 21:43
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Тайсон Фьюри признался, как отреагирует на поражение от Александра Усика
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что готов уступить украинцу Александру Усику . Британец сообщил, как поведет себя в случае такого результата.

Об этом "цыганский король" рассказал в интервью Sky Sports, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

По словам британского боксера, какой-либо результат в поединке против Усика особо не повлияет на него.

"После завоевания безоговорочного титула я не изменюсь и останусь тем же парнем. У меня миллион долларов в банке, замечательная жена, куча прекрасных детей. У меня есть собаки, дорогие автомобили, украшения, одежда. У меня есть слава, состояние, люди вдохновляются мной. и многих я спас от самоубийства", — уже начал оправдываться Фьюри.

Тайсон также перечислил все свои достижения на всякий случай, будто уже готовит всех к своему фиаско.

"Я написал три книги, работал в WWE, спел с Робби Уильямсом, написал песню Sweet Caroline. Я сделал популярные документальные фильмы для ITV и Netflix. Я являюсь двукратным непобедимым чемпионом мира в сверхтяжелом весе и в течение карьеры завоевал 23 титула", — упоминает британец.

Фьюри идет против Уоррена

Также он надеется на реванш, не смотря на то, что его промоутер Фрэнк Уоррен говорил, что бой ответ будет не нужен и лучше организовать бой с Джошуа.

"Если я приду туда, и меня прибьют через две минуты, это будет типа: "Ну ладно. Очень благодарен и спокойной ночи. Да благословит вас Бог. Увидимся в октябре", — сказал "Gipsy King".

Напомним, Шапаренко и Бражко готовятся уйти из "Динамо" — что известно.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Украинский тренер возглавил российский футбольный клуб. 

Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри. 

Милевский рассказал, почему решил возобновить карьеру футболиста.

Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость